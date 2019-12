„Tűnjenek el a pártból!” - A munkáspárti összeomlás leglátványosabb pillanata élő adásban

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A csütörtöki brit parlamenti választás egyik legfontosabb és legdrámaibb következménye, hogy a Labour támogatottsága összeomlott azokon a területeken, ahol hagyományosan népszerű volt a párt. Tömegével fordultak el a baloldali szavazók a Jeremy Corbyn-féle Munkáspárttól, amely 1935 óta legrosszabb választási eredményét érte el.

Most viszont nem ezt szeretnénk elemezni, csak megmutatjuk, hogyan csapódott le mindez egy brit tévévitában – ott, ahol a közéleti összecsapások is jellemzően sokkal csípősebbek, de szórakoztatóbbak is, mint bárhol máshol.

Az ITV vitaműsorának két vendége Alan Johnson és Jon Lansman volt. Ez a páros elég jól képezi le a baloldalt feszítő ellentéteket.

Johnson korábban 20 évig volt képviselő, 2017-ben vonult vissza, volt egészségügyi, oktatási és belügyminiszter is. 2016-ban a Brexit-népszavazás előtt ő volt a maradáspárti kampány vezetője a Labourben, a Jeremy Corbyn-féle újbalos-szocialista vonal hangos kritikusa.

Jon Lansman ezzel szemben éppen, hogy a Jeremy Corbynt támogató újbalos mozgalom, a Momentum alapítója.

Amikor kijöttek az exit poll eredmények, és világossá vált, hogy Corbyn összeomlásba vezette a pártot, Johnson nem fogta vissza magát.

„Én nem Lononban élek, hanem Yorkshire-ban, munkásosztálybeli közösségben. Régóta ismerem Jont, és attól tartok, hogy a munkásosztály mindig is nagy csalódás volt neki, és szektájának. Corbyn mindig is egy katasztrófa volt, és ezt mindenki tudta, ahogy azt is, hogy egy zacskóból se tudná kivezetni a munkásosztályt. Jon megcsinálta a Momentumot, ami párt volt a párton belül, azért, hogy megőrizzék az ideológiai tisztaságukat.”

„Azt akarom, hogy tűnjenek el a pártból. Menjenek vissza a diákpolitikába”

– fakad ki. Szerinte Lansmanék nagyon elszúrták, és ennek árát éppen a munkásosztály fogja megfizetni.

A Momentum-alapító azzal válaszolt, hogy mozgalma százezrek energiáját és lelkesedését ragadta magával. Ezzel például azokra a főleg városi fiatalokra gondol, akik énekelve éltették Corbynt a Glastonbury fesztiválon, és nagyon aktívak voltak az interneten. A hagyományos melósok körében viszont már nem volt olyan népszerű ez a vonal.

A Corbyn azonnali lemondását követelő hangok egyre erősebbek a párton belül. A pártvezér azt mondta, le fog mondani, de előbb ki kell értékelni az eredményt.