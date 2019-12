A legújabb vád szerint Strache több ezer eurót költött havonta a Clash of Clans online játékra a pártja pénzéből

- jelentette be a szaúdi legfőbb ügyész. Az újságíró isztambuli meggyilkolása miatt indult eljárásban további 3 embert összesen 24 évnyi börtönbüntetésre ítéltek. A gyilkosságban valószínűleg szaúd-arábiai állami szereplők is érintettek lehetnek, elsősorban a titkosszolgálat, ők tudták ugyanis megszervezni (valószínűleg a külüggyel egyeztetve), hogy az áldozatot egy szaúdi konzulátusról rabolják el. Az ENSZ még azt is felvetette, hogy a szaúdi koronaherceg szerepét is vizsgálni kellene a bűntényben. (al-Arabiya)