Szakács Árpád: Hol van a jobboldali értelmiségi holdudvar krémje? Hát miért nem szólalnak meg? Ja, csak a pénzt vesszük fel?

Vasárnap este a Hír Tv-ben a Bayer Show vendége a MediaWorks Hungary Zrt. központi nyomtatott szerkesztőségének főszerkesztője, Szakács Árpád, a fideszes kultúrharc szellemi vezetője volt.

Szakács Árpád arról beszélt, hogy a magyar hagyományban a színház a magyar kultúra temploma, az előadóművészek pedig ennek a felkent papjai. Úgy véli, a színészek a színházakban nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve többnyire politikai propagandistákként működnek, és ma a legtöbb budapesti és rengeteg vidéki színházban „olyan előadások özönét láthatja, hogy szó szerint felfordul a gyomra tőle”. Szerinte kérdés, hogy a konzervatív oldal „miért finanszírozza ezeket a művészeti projekteknek nevezett politikai őrjöngéseket”, és szerinte a szóhasználat is elképesztő.

Szakács szerint be kellene mutatni az előadók és rendezők lelkivilágát, mert teljesen biztos benne, hogy „a magyar társadalom döntő többségében elemi erejű felháborodást váltana ki, hogy hová, milyen szintre süllyedt le az előadóművészet”.

Szakács azt is mondta, hogy bizonyos gazdálkodási adatokat nem adnak ki a színházak, amire Bayer Zsolt megint felvetette, hogy akkor a fideszes médiának újságírást kellene végeznie, és ahogy ilyen esetben a nem fideszes sajtó kipereli az adatokat, úgy nekik is ezt kellene tenniük.

Szakács szerint a magyar kulturális világ „döntő többsége továbbra is balliberális ideológiák, harci ideológiák terepe”, ahogy ez 100 évvel ezelőtt is volt. Ezután arról beszélt, hogy szerinte „homoszexuális propaganda élharcosa” Földvári Péter színházi sajtós és színész, aki a Népszavában arról beszélt, hogy évekkel ezelőtt felköltözött Kaposvárról Budapestre, és vidéken a nagy probléma, hogy ha fel is vállalod a homoszexualitásod, nincsenek lehetőségeid, és mivel a melegek jelentékeny hányada rejtőzködik, nincs társaságod, nincsenek helyek, ahová elmehetsz. Bayer szerint egyébként ma már csak ilyen háttérrel lehet érvényesülni.

Szakács szerint valakinek el kéne már magyaráznia nekik, hogy miért van az, hogy Földvári kulturális cége, a Hybrid Művészeti, Kulturális Nonprofit Kft. árbevétele hogy lehet több mint 1 milliárd forint. Szakács sérelmezi, hogy a magyar közigazgatás kitömi azokat a színházakat pénzzel, amik aztán lázadoznak, nincsenek megelégedve. Szakács szerint a választáson a szavazóktól a kormány egy bizonyos programra kap felhatalmazást, és fel kéne mérni, hogy a fideszes szavazók szándéka az volt-e, hogy ne legyen kulturális térfoglalás, hanem a balliberálisok szabadon, elképesztő összegekből gyalázhassák a magyarságot, külföldön és belföldön is az országot járassák le, és a magyar identitás teljes megsemmisítését készítsék elő.

Példaként az X – A rendszerből törölve című filmet hozta fel, ami szerinte az orbáni elnyomórendszer mélylélektanáról szól, és rengeteg állami támogatást kapott. Szakács szerint meg kell mutatni az embereknek, hogy miről van szó, mit kell tudni ezekről a filmekről. Azt is sérelmezi, hogy Ausztriában, Németországban vagy az USA-ban nincs olyan, hogy az állam beletol milliárdokat a filmekbe, hanem a producerek teremtik elő a pénzt.

Szakács szerint a kultúra a baloldal harci terepe, ezen keresztül készítik elő a forradalmaikat. Végül azt mondta:

„A kormányzat politikai szinten azért rengeteg ügyben próbált segíteni, rengeteg intézményt hozott létre, amely arra kellene, hogy szolgáljon, hogy a konzervatív oldal megerősödjön. Na, de ezekben az ügyekben, ezekben a vitákban, ezekben a közéleti vitákban hol van a jobboldali értelmiségi holdudvar krémje? Hát miért nem szólalnak meg? Ja, csak a pénzt vesszük fel? Ez a feladat egyébként? Miért nem nyilvánulnak meg? Mert, ha megnézzük a másik oldalt, a másik politikai udvart, az kétfrontos háborút vív: van a politikai frontvonal és a háttérben pedig ezzel párhuzamosan az értelmiségi holdudvar. Az értelmiségiekkel, a Nagy Ervinnel és a többi hasonszőrű emberrel mondatják ki azokat, amit a politika nem biztos, hogy mindig ki tud mondani, vagy egy politika hitelesen nem tudja képviselni. Hát az értelmiségi holdudvar véleményformáló erejének a hatását azt ne becsüljük le egyébként, már csak az önkormányzati választások miatt sem, úgyhogy a sajátjainkat is valahogy helyzetbe… noszogatni kéne ezen a téren, hogy térjenek magukhoz.”

Szakács Árpád a 2020. január 5-i Bayer Show vendégeként Fotó: Hír Tv

Novemberben Szakács a Lovas István Társaság sajtódíjának átvételén azt mondta: „A mindent uraló globális tudatipar, a Facebook, a Google, az Instagram és mások által uralt közgondolkodás megspórolja számukra a vért, ma már nem a guillotine alól kihulló fejeket gyűjtik a kosárba, hanem a lelkeket. A halálkultusz lélekkufár sakálai terelik az emberkísérleti laboratóriumba a népeket, a mai nácik, a liberálisok új fajelméletet hirdettek, az LMBTQ, a gender, a homoszexualitás egyvelegéből egy új darwinizmus bontakozik ki, az aberráció, a szellemi sötétség végtelen megnyilvánulási formái lassan felhőként fedik el a normalitás egét.”