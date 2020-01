Már halálos áldozata is van a rejtélyes kínai járványnak

Eladó a vuhani halpiacon, ami a rejtélyes járvány gócpontja lehetett. A 42 fertőzött java vagy eladó, vagy visszatérő vendég itt. Fotó: Artur Widak/NurPhoto

Elhunyt a kínai Hupej tartomány fővárosában, Vuhanban fertőző rejtélyes járvány egyik áldozata, egy 61 éves férfi, jelentette a helyi egészségügyi hatóság. A járványt egy egyelőre még azonosítatlan vírus okozta, eddig 41 fertőzöttet diagnosztizáltak.

A vuhani egészségügyi szervek szombati tájékoztatása szerint a héten végzett vizsgálatok szerint a kórokozó a koronavírusok egy új típusa lehet.

Tájékoztatásuk szerint a fertőzöttek közül kettőt már hazaengedtek, a többiek állapota stabil. A 739 ember közül, aki közeli kapcsolatba kerülhetett velük, mindenkit tisztáztak. Január 3. óta nem regisztráltak újabb megbetegedést.

Az elhunyt férfit, a decemberben kirobbant járvány első halálos áldozatát korábban hasi daganatokkal és krónikus májbetegséggel is diagnosztizálták. A kezelések nem enyhítették a tüneteit, január 9-én este leállt a szíve, írták közleményükben.

A halálos áldozat is rendszeresen látogatta a helyi halpiacot, ami a járvány gócpontjának tűnik. A hatóságok szerint a fertőzöttek többsége vagy eladó a piacon, vagy visszatérő vásárló. (Via The Guardian)