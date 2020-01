Törökbálinton nyíltan összeállt a Fidesz és az MSZP, lebénul a testület

Törökbálinton az önkormányzati választások után speciális helyzet állt elő. A polgármesteri címet ugyan a fideszes Elek Sándor nyerte el, de a testületben az ellenzéki pártok kerültek többségbe. Képviselői helyet szerzett négy civil, egy momentumos, egy LMP-s és egy szocialista képviselő, velük szemben pedig a polgármesterrel együtt öt Fidesz-KDNP-s ül. Tehát elvileg a 12 fős testületben két fős többsége van az ellenzéknek. Ebben a helyzetben a polgármesternek és az ellenzéknek kompromisszumra kellene jutnia, ha működtetni szeretnék a várost, ami azt is jelenti, hogy az ellenzék és a civilek egy fideszes városvezető mellett is átvihetnének számos számukra fontos ügyet.

Kivéve, ha egy ellenzéki képviselő a szavazataival a Fideszt támogatja.

Jobb szélen Szentmiklósi-Tóth Tamás (MSZP) a fideszes karéjban.

Törökbálinton pontosan ez történt. Az MSZP helyi elnöke, Szentmiklósi-Tóth Tamás a választást követően, mint szocialista képviselő fizikailag is átült a politikai ellenfeleihez, és rögtön az első ülésen a fideszes polgármestert támogatta szavazataival.



Így a testület felállása 7-5-ről 6-6-ra módosult. Az ellenzék előnye elolvadt. Patthelyzet alakult ki.



Az ex-MSZP-s Kun Anna a fideszes Földvári Lászlónak forwardol.

Nem előzmény nélküli a helyi szocialisták és a Fidesz együttműködése. Augusztusban írtuk meg, hogy a törökbálinti ellenzéki egyik tagja lebukott, ugyanis a titkos kampányanyagot Google Drive-ról megosztotta a fideszes kampány irányítójával. A szivárogtató egy bizonyos Kun Anna volt, aki később ki is ugrott az ellenzéki együttműködésből és a fent említett szocialista vezetővel, Szentmiklósi-Tóth Tamással együtt külön indultak el a választáson.

Szentmiklósi-Tóth Tamás nyilatkozata, amiben bejelenti, hogy a törökbálinti szocik nem vesznek részt az összefogásban.

Tehát már a kampányban kettészakadt az ellenzék. Egyik csapatban a helyi civilek, a Momentum, az LMP, a DK és a Jobbik, a másik csapatban pedig az MSZP-P, a Fodor Gábor-féle Liberális párt és a Szolidaritás mozgalom állt össze. A szocialista arra hivatkozva rúgta fel az együttműködést, hogy

a kampány várható hangnemével nem ért egyet. „A baloldalt hitelesen csak úgy tudjuk képviselni Törökbálinton, ha ettől az összefogástól elhatárolódunk, kizárólag érvek és értékek mentén folytatunk párbeszédet.” Szentmiklósi-Tóthnak, amint kiugrott, jutott óriásplakáthely, méghozzá egy olyan hely, amit előtte a Fidesz használt. Az ellenzéki polgármesterjelölt, Szőke Péter állítása szerint a Fidesz aktivistái szórták ki az MSZP-s jelölt szórólapjait is. Aki így nyilatkozott a helyzetről:

Szentmiklósi: A számok alapján Törökbálinton nem lehetséges 2019-ben a NER leváltása.

444: Akkor miért indulnak el?

Szentmiklósi: Hogy leváltsuk a NER-t.

A szocialista jelöltnek nem sikerült megnyernie a körzetét, kompenzációs listáról jutott be a testületbe, pedig még Karácsony Gergelyt is maga mögé montázsolta.

Így nézett ki a szakadár ellenzéki összefogás plakátja.

Az új testületben Szentmiklósi-Tóth számos ellenzéki javaslatot a Fidesszel közösen leszavazott, illetve tartózkodásával megakadályozott. Voltak különösen kirívó esetek.



Például nem támogatta azt az ellenzéki beadványt, ami szorgalmazta, hogy a város működjön átláthatóbban, tehát a települést érintő összes szerződés, a vagyonnyilatkozatok, a pályázatok, amiken Törökbálint elindul és közérdekű adatigénylések legyenek nyilvánosak.



Döntéséről a képviselő nem kívánt nyilatkozni. De volt ennél is szokatlanabb húzása a szocialista politikusnak, aki egyébként a polgármesteri székért is indult.



A 2019. december 18. ülésen több fideszes képviselővel együtt indítványozta, hogy Elek Sándor fideszes polgármester havi bruttó illetménye háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kapjon.



Szentmiklósi-Tóth ezt a lépést azzal magyarázta lapunknak, hogy a polgármesterek ezt a jutalmat általában meg szokták kapni minden évben, tehát ez egy bevett szokás Törökbálinton.

444: Tehát ön úgy érzi, hogy a fideszes polgármester a munkája alapján megérdemli ezt a jutalmat, ezért adott be erre vonatkozó indítványt?

Szentmiklósi: Szerintem inkább megérdemli, mint azok a képviselők, akik most felveszik a fizetésüket, és nem csinálnak semmit.

444: Kikre gondol?

Szentmiklósi: Gyakorlatilag az egész képviselő-testületre.

Szentmiklósi-Tóth a fideszesekkel közösen leszavazta azt az ellenzéki előterjesztést is, hogy az önkormányzat által közpénzből finanszírozott lap igyekezzen hitelesen, kiegyensúlyozottabban tájékoztatni, és azt is, hogy a költségvetés egy kis hányadában, a közösséget bevonva vezessék be a részvételi költségvetést.

Szőke Péter ellenzéki polgármesterjelölt, mellette Kun Anna, aki kiszivárogtatta az ellenzék kampányanyagát a Fidesznek.

„Nagyon huncut”



– így kommentálta Szőke Péter, az ellenzék közös civil polgármesterjelöltje a helyzetet. Szerinte a Fidesz nem tudja elfogadni a választás eredményét, nem akar együttműködni. Ha Szentmiklósi nem állt volna át, akkor szerinte komoly dolgokat tudtak volna véghez vinni, de a jelenlegi helyzetben már csak meggátolni tudnak ügyeket, elérni nem.

„Még az előrehozott választás is benne van a levegőben.”



Ugyanis a kiegyenlített erőviszonyok miatt a testület nem tudott sem bizottságokat felállítani, sem alpolgármestert választani és esélyes, hogy a költségvetést sem fogják tudni megszavazni. A törökbálinti városvezetés gyakorlatilag lebénult.

A Momentum képviselője, Ollero Marco azt mondja: „Azt nem értjük csak, hogy a képviselő úr miért nem lép át hivatalosan a Fideszbe, sokkal tisztább lenne a helyzet. Elgondolkodtató, hogy miként lehetséges ilyen szintű Fidesz-Mszp összefonódás Törökbálinton. Titkolni se próbálják, döntetlen választási eredményre hivatkoznak, teljesen nyíltan vállalják, hogy együtt politizálnak hónapok óta. Az MSZP elnökségének már a választások előtt jeleztük a problémát, érdemi reakció nem történt, pedig a párt vezetősége, illetve parlamenti képviselők is tudnak az ügyről.”