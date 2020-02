Kezelhetetlen formában és hiányosan adta át Rogán Antal minisztériuma a kiperelt adatokat

Végre megtudhattuk, hogy mit is érthetnek az állami hivatalok azon, ha azt állítják, hogy a hozzájuk beérkezett közadatigénylések teljesítése aránytalanul nagy munkaterhet jelentene számukra. Erre hivatkozva akarta megtagadni a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda azt, hogy átadja Joó Hajnalkának, a HVG újságírójának a Kabinetiroda a Századvégtől 6,1 milliárd forintért készített tanulmányait és közvélemény-kutatásait.

A bíróság ugyan elutasította ezt az érvelést, mondván elektronikus formában rögzített dokumentumok átadása nem jelenthet aránytalan munkaterhet. Ám a Kabinetiroda most bemutatta, mennyi munkát képes adni beosztottjainak, ha a cél az, hogy megismerhetetlenné tegyék a kiperelt közadatokat. Joó Hajnalka az ítélettel a kezében besétált, és kikérte az iratokat, amiket végül gyakorlatilag kezelhetetlen formában kapott meg. A dokumentumokat nem szerkeszthető, kereshető formátumban adták át neki, hanem olyan pdf-ekként, amikbe a gyaníthatóan kinyomtatott és újra beszkennelt iratokat képként illesztették be. Így csak nagy nehézségek, külön erre a célra fejlesztett programok segítségével lehetne egyáltalán keresni az iratok között, de a Kabinetiroda még ezt is megnehezítette, mert a pdf-eket külön szoftveres védelemmel is ellátták, amit csak jelszóval lehetne feloldani, de a jelszót nem adták meg Joónak.

Joó elmondása szerint ráadásul még csak nem is adták át neki az összes, kiperelt iratot. A Kabinetiroda és a Századvég szerződése szerint a Fideszhez nagyon közeli kutatóintézet havonta 12 közvélemény-kutatást végzett, és ugyanennyi szakpolitikai tanulmányt készített, vagyis összesen több mint háromszáz ilyennek kéne lennie a Joónak átadott iratanyagban. Abban viszont összesen csak 24 tanulmány volt. (Via A TASZ Jelenti)

Frissítés 12:54: A TASZ kérdéssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához az ügyben, és már választ is kapott: