Összevesztek a karácsonyi káposztán, a nő csákánnyal verte fejbe az élettársát

Súlyos testi sértés kísérletével vádolják azt az 57 éves nőt, aki a Somogy Megyei Főügyészség szerint karácsonykor úgy összeveszett az élettársával, hogy dühében felkapta a kályha mellett levő csákányt, és fejbeverte vele a férfit.

A konfliktus azért pattant ki, mert a férfi nem tartotta elég csípősnek a káposztát. Az ütéstől a férfi vérezni kezdett, amitől mindketten megijedtek, ezért a rendőrséget és a mentőket is kihívták. Bár könnyű sérülésről van szó, megállapították, hogy akár súlyosabb is lehetett volna. Mivel a nő büntetlen előéletű, beismerte a bűncselekményt, és meg is bánta, az ügyészség próbára bocsátást javasol.