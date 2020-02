Az MVM repiköltéseiből pontosan látszik, hogy szivattyúznak ki milliárdokat egy állami cégből

„Az MVM Jégkaland állomásain az önfeledt jeges élményeken túl kézműves foglalkozások, az MVM Minilabor fizikai kísérletei, valamint karácsonyi arcfestés és korcsolyaoktatás is várta az érdeklődőket.”

Ez az MVM Jégkaland nevű országos "energiaversenyének" hivatalos leírása, amiben Budapesten és hat vidéki nagyvárosban lehetett ingyen korcsolyázni. A decemberi eseményen a cég közleménye szerint a különböző helyszíneken összesen több mint 5000 ember vett részt. A verseny részét feltehetően az adta a dolognak, hogy „a rendezvényen korcsolyázók egy applikáció segítségével mérhették a mozgásukból származó energiát, a »megtermelt« mennyiségekért cserébe ajándékokat vehettek át.”

Így nézett ki a az esemény például Zalaegerszegen (hétfő délelőttig videót a Youtube-on 357 összesen alkalommal nézték meg).

Az mindenképp kedves a monopol helyzetben lévő állami áramcégtől, hogy ilyen ingyenes gyerekprogramokat szervez, még ha olyan bődületes sikert nem is tudtak elérni vele.

Ezt képet árnyalja némileg, hogy az MVM 2019-ben több mint 500 millió forintot költött a Jégkalandra, ez 5500 korcsolyázóval számolva fejenként több mint 90 ezer forintos költséget jelent. A Jégkalandot természetesen a kormány kedvenc pénzszivattyúzó cége, a New Land Media Kft intézte.

A rendezvény nyitóoldalának grafikai kidolgozottsága alapján sem lesz rögtön egyértelmű, hogy mire ment el több mint fél milliárd forint.

A program költsége abból a táblázatból derült ki, amit Szél Bernadett független országgyűlési képviselő kért ki az állami cégtől közérdekű adatkérés keretében. A képviselő a 444-nek azt mondta,



„itt a bizonyíték, hogy a »rezsicsökkentés« hangzatos jelszava mögött hogyan rabolják ki az országot az MVM-en keresztül is. Az derült ki, hogy itt is milliárdokat költenek propagandára úgy, hogy a kormány direktben visszaforgatja a pénzt a saját klientúrájába — ahelyett, hogy például a villamosenergia árát csökkentené, amit a gázhoz hasonlóan drágábban vesz a lakosság, mint ahogy azt a világpiaci ár indokolná.”



A dokumentumok szerint 2018-ban az MVM kommunikációs és kapcsolódó költéseinek egy része a Trinity Communications Kft-hez került, a cég volt tulajdonosa a fideszes elittel jó kapcsolatokat ápoló Kuna Tibor 2019 tavaszán vallotta magát bűnösnek egy adócsalási ügyben, majd tavaly nyáron túl is adott a vállalkozáson, ami ma már SBH Solution néven működik. Kuna cégei évekig arattak a különböző állami kommunikációs közbeszerzéseken, míg a saját bevallása szerint az állami megbízásokat az Istennek nyerő férfi büntetőügyével nagyjából egy időben ki nem estek a pikszisből.

Már 2018-ban is sok pénz került a New Land Media Kft-hez is, Kuna bukása után, 2019-ben pedig csak velük dolgoztatott kommunikációs témában az MVM. A New Land a kormány udvari szállítója, teljesen valószínűtlen összegek mennek át a kezükön, csak 2018-ban például 52 milliárd forintos árbevétel mellett közel 9 milliárd forintos nyereséget tehettek zsebre a cégnél. A napokban itt összesítettük az elmúlt évek kormányzati kampányait, amikben egyre több pénzt és egyre gyorsuló ütemben éget el a kormánypropaganda. Az elmúlt napokban derült ki például, hogy a következő időszakban

150 milliárd forintot költhet kommunikációra a kormány, ez több pénz, mint amennyibe Donald Trump sikeres elnökválasztási kampánya került a 400 milliós Egyesült Államokban. Az 398 millió dollárból kijött, ami átszámítva csak 124 milliárd forint, de mondjuk ott még gyerekcipőben is jár a politikai kommunikáció.

Visszatérve az MVM költéseihez, a pénzekből természetesen szépen jutott a kormánybarát médiának is, a TV2, a Mediaworks és a Figyelő is ott van a 2018-2019-es kedvezményezettek között.

Kiemelkedő még a cég 2019-es "okosbútor" kampánya,

az iskolai okosbútor pályázatra 170 millió forintot;

az okosbútor kommunikációjára 83 millió forintot költöttek;

majd "MVM iskolai okosbútor pályázat follow up" néven is elment még 129 millió forint.

Ebből az összesen közel 400 millió forintnyi pénzből egyébként a cég közleménye szerint 4 darab okosbútort helyeztek ki 4 oktatási intézménybe.

Ilyeneket:

A cégnél valószínűleg a naperőműveket is nagyon szeretik, 2018-ban a Solar projekt promóciójára márciusban 252 millió forint majd áprilisban 348 millió forint ment el. A 2018 foci VB-t szintén az MVM támogatásával lehetett belvárosi kivetítőkön nézni, erre júniusban és júliusban is 150-150 millió forintot költött a cég.

A Szél Bernadettnek kiadott adatok szerint 2018 és 2019-ben az MVM kommunikációra és promócióra összesen 9,4 milliárd forintot költött. A táblázatokat a részletes költésekről itt lehet böngészni 2018 - 2019.