Egyre több pénzt és egyre gyorsuló ütemben éget el a kormánypropaganda

A Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinet frissítte a kormany.hu-n a megkötött szerződéseinek a listáját. Most 2015 novembertől 2019 december végéig vannak bedátumozva és nagyon rövid szöveggel ellátva a megbízások.

Ezekből 2015-ig visszamenőleg kigyűjtöttük azokat, amiket kifejezetten a választókat megcélzó hirdetésekre fordítottak. Egy ideig Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei kapták a legnagyobb megbízásokat, aztán miután kiestek a pikszisből, egyedül maradtak Balásy Gyula cégei, a New Land Media és a Lounge Design. Ez a két cég most mindenféle verseny nélkül kapja a több tízmilliárdos megbízásokat a kormányzati kampányok levezénylésére. Tavaly ez tízmilliárdos tiszta hasznot hozott Balásynak. Nem mellesleg, ezek a hirdetések részben eltartják a fideszes sajtót is. (Csak részben, mert az összességében százmiliárdokból fenntartott sajtóbirodalomba jönnek még pénzek a kormánytól függő állami és nem állami vállalatoktól és más forrásokból, például a piacról is, és egyes esetekben kapnak direkt finanszrozást is.)

A szinte folyamatos kampányolásra rendre keretszerződéseket kötnek Rogánék. A megállapodásokban szereplő összeg egy meghatározott részére, legutóbb például 70 százalékra garanciát ad a kormány, hogy azt le is hívja. A 30 százalék elvileg opcionális. De az egyre gyakoribb szerződéskötésekből úgy látszik, hogy abból a harminc százalékból is sorosos, brüsszeles plakát lesz.

2015 november-december

2015. november 30. A beléptetési kvótáról és a növekedésösztönző csomagról szóló kampányokkal kapcsolatos feladatok ellátása (integrált reklámügynökségi szolgáltatások, hirdetésfoglalás, médiatervezés és gyártás, kutatási feladatok, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés) Összeg: 1 200 000 000 forint

2016

A népszavazási kampány és Rogánék első teljes éve.

2016. február 1. Az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató kiadványok előállításával kapcsolatos feladatok. 154 437 080 forint



2016. március 7. A Miniszterelnöki Kabinetiroda aktuális kormányzati intézkedésekről szóló lakossági tájékoztató kampányaival kapcsolatos feladatok ellátása (grafikai tervezés, gyártás, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, kutatási feladatok, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökségi szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás) Összeg: 3 083 553 000 forint

Összeg: 2016. március 10. Kormányzati lakossági tájékoztató levelek címzettek részére való megküldése. Összeg: 36 271 200 forint

2016. augusztus 1. A kormányzati intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátása (grafikai tervezés, gyártás, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, kutatási feladatok, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökségi szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás) Összeg: 1 889 763 780 forint

Összeg: 2016. augusztus 19, A kényszerbetelepítés ellen kezdeményezett népszavazásra vonatkozó kampánnyal kapcsolatos feladatok ellátása (grafikai tervezés, gyártás, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, kutatási feladatok, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökségi szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás) Összeg: 2 000 000 000 forint

Összeg: 2016. szeptember 1. A kényszerbetelepítéssel és a népszavazással kapcsolatos miniszterelnöki tájékoztató levelek címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 681 935 575 forint

Összeg: 2016. szeptember 1. A kényszerbetelepítéssel kapcsolatos 20 oldalas tájékoztató füzetek lakossághoz történő eljuttatása Összeg: 36 271 200 forint



Összeg: 2016. szeptember 27. A Miniszterelnöki Kabinetiroda aktuális kormányzati intézkedésekről szóló lakossági tájékoztató kampányaival kapcsolatos feladatok ellátása (grafikai tervezés, gyártás, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, kutatási feladatok, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökségi szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás) Összeg: 787 401 575 forint

Összeg: 2016. november 29. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása. Összeg: 1 146 689 195 forint

2016. május 2.-2018. december 31. A miniszterelnök kabinetfőnöke felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges, – különösen kommunikációs tartalmú, tájékoztató és ismeretterjesztő, kulturális célú és jellegű – a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok. Különösen az Alaptörvény, a "Nemzeti Könyvtár" kiadványsorozat előkészítésével, előállításával, illetve kiadási tevékenységével, valamint a nemzeti konzultációval kapcsolatos miniszterelnöki tájékoztatók, levelek, nyilatkozatok és kérdőívek előállításával kapcsolatos feladatok. Összeg: eseti megrendelés alapján



Vagyis 2016-ban 9,8 milliárd forintot egészen biztosan elköltött a kormány plakátokra, levelekre és olyan reklámokra, amik a baráti média bevételeit hizlalták.

2017

2017. január 1. „Magyarország erősödik” 20 oldalas tájékoztató kiadvány lakossághoz történő eljuttatása. Összeg: 47 089 000 forint

Összeg: 2017. január 4. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 2. Összeg: 1 943 149 000 forint

Összeg: 2017. február 14. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 3. Összeg: 7 874 015 748 forint



Összeg: 2017. május 31. A nemzeti konzultációs levelek címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 1 226 130 390 forint

2017. június 15. A nemzeti konzultációs "köszönőlevél" címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 51 330 000 forint

Összeg: 2017. július 1. A külföldön lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgárok számára Miniszterelnöki tájékoztató levél címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 196 596 000 forint

2017. július

2017. július 4. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 4/1. Összeg, utólag szerződésben módosítva: 1 771 653 544 forint



Összeg, utólag szerződésben módosítva: 2017. július 4. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 4/2. Összeg, utólag szerződésben módosítva: 3 976 377 953 forint



Rálépő 2017-ből

2017. szeptember 29. A Soros tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációs levelek és kérdőívek címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 1 908 431 419 forint



Összeg: 2017. szeptember 29. A magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok számára küldött miniszterelnöki tájékoztató levél címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 995 586 782 forint



Összeg: 2017. november 6. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 5. Összeg, utólag szerződésben módosítva: 3 464 566 929 forint



Összeg, utólag szerződésben módosítva: 2017. december 20. A külföldön lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező állampolgárok számára Miniszterelnöki tájékoztató levél címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 201 030 840 forint



Összeg: 2017. december 29. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 6/1. Összeg: 262 542 383 forint



Összeg: 2017. december 29. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 6/2. Összeg: 7 874 015 748 forint



Ez már jóval erősebb év volt az előzőnél, összesen 31,8 milliárdról kötött szerződéseket Rogán minisztériuma tiszta progapandára. Ebből tankoltak fel 2018 elejére, a parlamenti kampány kezdetére.

2018

Fotó: Mehmet Yilmaz/Anadolu Agency

2018. január 10. A nemzeti konzultációban és a Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációban részt vett állampolgárok részére tájékoztató kiadvány címzettekhez történő eljuttatása (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása; stb.) Összeg: 145 164 683 forint

A magyar kormány 2018 februárban kezdett, EU-ellenes plakátkampánya.

2018 március 13. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 7. Összeg: 3 149 606 299 forint

2018 március.

2018. július 6. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 8. Összeg: 2 307 745 957 forint

Összeg: 2018. szeptember 12. Az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 9. Összeg: 5 905 511 811 forint



Összeg: 2018. október 10. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása. Összeg: 236 220 500 forint



Összeg: 2018. október 31. Családpolitikai nemzeti konzultációs kérdőívek előállítása. Összeg: 2 050 495 764 forint



Összeg: 2018. november 16. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 2., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 10. Összeg: 4 713 603 709 forint



Összeg: 2018. december 5. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 3, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 11. Összeg: 1 732 283 464 forint

Összeg: 2018. december 27. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 4, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 12. Összeg: 314 960 630 forint



A 2017 legvégén indított újabb keretszerződés gyorsan leketyegegett, így aztán 2018-ban Rogánék újabb 20 milliárdért bíztak meg cégeket a kormányzati propaganda legyártásával és terjesztésével.

2019

2019. január 10. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 5., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 13. Összeg: 10 000 000 000 forint

Összeg: 2019.március 22. A Kormány "Önnek is joga van tudni" elnevezésű nemzeti konzultációja keretében tájékoztató küldése. Összeg: 1 255 236 250 forint



Összeg: 2019. március 24. A Kormány "Határon túli magyar állampolgárok tájékoztatása" elnevezésű nemzeti konzultációja keretében tájékoztató küldése. Összeg: 84 902 040 forint



Összeg: 2019. április 11. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 6., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 14. Összeg: 10 000 000 000 forint



Összeg: 2019. szeptember 9. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 8., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 16. Összeg: 3 500 000 000 forint



Összeg: 2019. november 18. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 9., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 17. - I. ütem. Összeg: 1 338 582 677 forint



Összeg: 2019. november 18. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 9., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 17. - II. ütem. Összeg: 1 574 803 150 forint



Összeg: 2019. december 16. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 10., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 18. Összeg: 136 456 693 forint



Összeg: 2019. december 20. Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 11., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 19. Összeg: 11 811 023 622 forint

Tavaly rádupláztak a 2018-asra, és 40 milliárd forint ment „az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntések” kommunikálására, vagyis leginkább sorosozásra, junckerezésre és brüsszelezésre, bár megjelentek a családpolitikai intézkedések is.

Eddig alsó hangon 100 milliárdért kötöttek szerződéseket a kormánypropagandára Rogánék. Most, hogy idén nincsenek választások, és jöhetne egy csendesebb év, Orbán újra elővette a nemzeti konzultációt. Rogánék pedig annyi pénzt terveznek elkölteni idén, amennyit még nem költöttek soha.