Könnygázzal tartották vissza az embereket a görög határon Erdogan bejelentése után

A görög rendőrség a török határon szombaton könnygázzal szorított vissza azokat, akik be akartak jutni az országba, miután Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy továbbiakban nem zárják le a nyugati határokat a menekültek előtt. Görögországnak egyébként is feszült a viszonya Törökországgal, a most kialakult helyzetet pedig támadásnak minősítették. Szteliosz Petszasz görög kormányszóvivő azt mondta, hogy az este szervezetten, tömegesen és illegálisan akarták megsérteni a határaikat, ezért megerősítik az ott állomásozó rendőri egységeket.

A görög határőrök megerősítik a határkerítést Pazarkulénél Fotó: Gokhan Balci/Anadolu Agency

Petszasz szerint az elmúlt 24 órában a görög hatóságok négyezer embert akadályoztak meg abban, hogy átlépjék a határokat. Leszögezte, hogy a tömeges határsértési kísérletnek semmi köze az elmúlt napokban, 33 török katona eleste miatt súlyosbodott idlíbi válsághoz.

Erdogan pénteken közölte, hogy az országa már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülteket, erre szinte azonnal menetek indultak meg a görög határátkelők felé. A török elnök állítása szerint 18 ezer szíriai menekült kelt át a török határon az európai uniós országokba azóta, de erre még senki sem mutatott bizonyítékokat. Egyelőre az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának oldalán nincsenek erre vonatkozó adatok. A bolgár határon pedig nem érzékeltek átkelési hullámot.

A Reuters helyszíni beszámolója szerint a Pazarkule átkelőnél 500 ember gyűlt össze a görög és a török határ közötti területen, a török oldalon pedig további több száz ember várt. Éjszaka égő fadarabokat hajítottak a rendőrökre, akik könnygázzal válaszoltak. A görög hatóságok becslése szerint a Kastanies átkelőnél, a török oldalon nagyjából háromezer ember gyűlt össze.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök pénteken felhívta Angela Merkelt, és arról biztosítsa, hogy Görögország nem tűri az illegális határátlépést. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök közölte szombaton szófiai sajtótájékoztatóján, hogy hétfőn megvitatja Erdogannal a szíriai menekültek okozta problémát. „Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hét végéig Törökország rendelkezésére bocsássuk a szükséges eszközöket ahhoz, hogy saját területén gondoskodni tudjon a menekültekről” - mondta Boriszov. Szerinte az elmúlt napban a bolgár-török határon nem voltak incidensek, a határőrök és matrózok az állomáshelyükön vannak, de egymagában a határ fokozott védelmével nem lehet megoldani a problémát. (Reuters/Spiegel)