Akár 96 órán át is fertőzőképes maradhat az új koronavírus a telefonunk kijelzőjén

A SARS-CoV-2-nek vagy egyszerűen Vuhan-vírusnak is nevezett új koronavírus legtöbb fertőzése nem rendkívül súlyos, viszont a vírus nagyon gyorsan terjed. Szerencsére védekezni sem elképzelhetetlenül nehéz ellene, egyszerűen csak ügyelnünk kell a tisztaságra, gyakran kell kezet mosni, kerüljük a tömeget, köhögéskor és tüsszentéskor pedig takarjuk el az arcunkat. A kézmosás azért fontos, mert ha nem megyünk emberek közé, akkor is megérinthetünk olyan felületeket, ahol ott van a vírus, és ha ezután megérintjük az arcunkat, akkor a kórokozó így is közel kerül a szánkhoz/szemünkhöz/orrunkhoz, ahol fertőzni tud.

A kézmosásra elég sokan figyelnek is, van azonban egy másik rizikófaktor, amire már nagyon kevesen, ez pedig

a mobil.

A mobil végigkíséri a napunkat, elővesszük a metrón, a buszon, a munkahelyen, az utcán, a boltban, a vécén és az ágyban is. Bizonyos felmérések szerint egy átlagos nyugati felnőtt naponta akár 2600 alkalommal is előveszi a telefonját, és naponta 76 alkalommal huzamosabb ideig használják. Éppen ezért a telefon nagyon komoly fertőzési kockázatot jelent egy járvány idején. Hiába veszünk fel például kesztyűt a buszon, ha a kesztyűvel hozzáérünk a telefonunkhoz, arra is átvihetjük ugyanazokat a kórokozókat, amik ellen a buszon kesztyűvel igyekszünk védekezni.

Az, hogy a SARS-CoV-2 vírus milyen felületeken meddig marad fertőzőképes, nem olyan nagy titok, a vírus testvére, a SARS-CoV hasonló adatait ugyanis ismerjük. A WHO szerint az szobahőmérsékleten

a falon és kezelt felületű bútorokon 36,

műanyagon és rozsdamentes acélon 72,

üvegen pedig 96 órán át maradhat fertőzőképes.

Valószínűsíthető, hogy a SARS-CoV-2 jellemzői is hasonlók.

A Quartz szerint a mobiltelefonok kijelzője ilyen szempontból leginkább az üvegre hasonlít, így tisztítás nélkül különösen hosszú ideig, akár 4 napig is fertőzőképes maradhat a vírus a felületen. Így, ha például az utcán vagy a buszon a telefonunkba temetkezünk, és valaki köhög a közelünkben, a telefon kijelzőjén megmaradhat a vírus.

Szerencsére erre is van megoldás: rendszeresen tisztítani kell a telefonokat is. Erre vonatkozóan a legtöbb telefongyártónak is vannak ajánlásai, a legtöbben azt javasolják, hogy valamilyen mikroszálas kendővel és szappanos vízzel, vagy alkohol és víz keverékével töröljük át a készüléket. (Quartz)