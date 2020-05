Vidéken hétfőtől már be lehet menni az éttermekbe, játszóterekre, szállodákba

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Cikkünk frissül.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a délelőtti Kormányinfón közölte, hogy szerdán a kormány 12 órás ülést tartott, és megállapította, hogy 64 nappal a veszélyhelyzet kihirdetése után az elmúlt napokban csökkent a halálesetek, fertőzések és aktív fertőzöttek száma.

11 nappal a bevezetése után a vidéki megyékre vonatkozó eltérő szabályozást az élet visszaigazolta, nem történtek vidéken tömeges megbetegedések – mondta Gulyás. Továbbra is Budapesten van a legtöbb fertőzött – mondta. Pest megyét mostantól a többi megyével tekintik egy egységnek, mert ott jók a számok. Gulyás arról nem beszélt, hogy Zalában nem sikerült megfékezni a járvány terjedését, miközben Budapesten javul a helyzet.

Gulyás elmondta, hogy a polgármesterek 15 óráig küldhetik el a véleményüket az új szabályokkal kapcsolatban. A szabályok vasárnap éjfélig vannak hatályban, az Operatív Törzs dönt majd, hogy mi lesz utána, ezt holnap vagy legkésőbb holnapután mondják el. Karácsony Gergely levelét megkapta a kormány, ami szerint a főpolgármesternek nincs határozott álláspontja a kerületi polgármesterekkel szemben, Gulyás szerint Tarlós István kellően egyértelműen fogalmazott volna.

Vidéken további enyhítésekre van lehetőség. Vendéglátó egységek belső, zárt részébe is be lehet menni, kérik a maszkviselést és a védőtávolság betartását. Az ott dolgozóknak ez kötelező is. Hétfőtől nyitva lesznek a játszóterek is, és a szállodák, panziók.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, hogy vidéken és Pest megyében június 1-től maximum 200 fős esküvő és lagzi lehet majd, de az asztalokra oda kell figyelni.

Gulyás a német alkotmánybíróság döntéséről is beszélt, azt mondta, az ezzel rögzített alapelveket a magyar kormány eddig is fontosnak tartotta, és az EU-s jognak ott, ahol átruháztunk hatásköröket, elsőbbsége van, de legitim a vizsgálat, ha nemzeti hatáskörben hoznának döntést.

Gulyás az EP-vitáról is beszélt. Magyarországgal szemben boszorkányüldözés, koncepciós eljárás zajlik (ami rosszabb, mint a kommunistáké volt, mert ott legalább meghallgatták a vádlottat), előre megírták az ítéletet, és betiltották a magyar igazságügyi miniszter beszédét – mondta Gulyás, aki szerint ez az eljárás élesen szemben áll a nemzetközi joggal.

Gulyás elmondta, hogy az ott alvást nem igénylő nyári táborok megtarthatók lesznek, és majd döntenek arról is, hogy az ott alvósokkal mi legyen.

A HVG és a Hír Tv azt kérdezte, lesz-e törvénymódosítás a gyöngyöspatai Kúria-döntés miatt, mi a véleményük, és mikor utalják a megítélt kártérítést. Gulyás elmondta, hogy a jogerős bírósági döntés kötelező a kormányra nézve is, ezért ennek eleget kell tenniük, hozzátéve, hogy egy ilyen ítélet a gyöngyöspatai önkormányzatot csődbe vinné. Gulyás szerint igazságtalan ítélet született, csak vesztesek vannak, azok is, akik nem oktatásban kapnak kompenzációt, és azok is, akik joggal háborodnak fel, hogy a helybéliek által nem valósnak érzett sérelmekért komoly kártérítést kapnak. Gulyás szerint felelőtlen helyzetet idéztek elő azok, akik ezt az eljárást elindították. Gulyás azt mondta, indokoltnak tart egy olyan törvénymódosítás, hogy ha az oktatás során ért valakit sérelem, azt oktatással kell pótolni.

A Magyar Nemzet azt kérdezte, mi a kormány véleménye a Karácsony-programról. Gulyás azt mondta, érdeklődéssel olvasnak minden ilyet, de meggyőződése, hogy a hosszú anyag azért született, hogy ne kelljen világosan kimondani, hogy a nyitást támogatja-e. Gulyás azt is elmondta, hogy voltak polgármesterek, akik egyértelmű választ adtak, még a kormányhoz képest ellenzéki polgármesterek között is, például Tóth József azt mondta, fokozatosan támogatja az újranyitást. Karácsony ellenben mindennel megvádolja a kormányt, és talán inkább a nyitás mellett érvel, de nehéz eldönteni.

Az RTL Klub arról érdeklődött, vannak-e még a gödin kívül olyan beruházások, amiket érint Semjén Zsolt törvényjavaslata. Gulyás szerint a törvénymódosítás egy régi igazságtalanságot orvosol, és a fővárosra és megyei jogú városokra nem is vonatkozik. Kisebb településekre vonatkozik, ahol több milliárdos beruházás valósul meg, és a kormány az ilyen nagyobb bevételeket a megyében több érintett település között lehessen elosztani.

