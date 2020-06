„Olyan dolgokat tett velem, amiket egyetlen férfinak sem lenne szabad tennie soha egy nővel”

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Kevesebb mint egy évvel azután, hogy Jeffrey Epstein állítólag öngyilkos lett New York-i cellájában, a Netflix négyrészes dokusorozattal jelentkezett a pedofilhálózat kiépítésével és emberkereskedelemmel vádolt milliárdosról. Négy nagyon nehéz óra vár a nézőre, és bár az alkotás sok újdonságot nem állít, mégis sokkoló az áldozatok arcát látva és hangjukat hallva szembesülni azzal, évtizedeken át megúszta – sőt, tuilajdonképpen végképp megúszta – a rémtettek elkövetője.

Jeffrey Epstein már legalább a kilencvenes évek óta hálózott be, fizetett le, zsarolt meg 18 év alatti lányokat, akiket szexuálisan kihasznált, és arra vett rá, hogy hozzanak neki további áldozatokat.

A dúsgazdag, rendkívül jó politikai kapcsolatokat ápoló hedge fund menedzser után az FBI sikeresen nyomozott, és 2017-ben olyan vádirat született az ügyében, ami alapján bárki mást örökre börtönbe zártak volna. Ő azonban csak pár hónapot ült egy luxusbörtönben, ahonnan szabadon kijárhatott.

A Miami Herald újságírójának köszönhetően aztán kiderült, hogy az enyhe büntetés az akkori floridai államügyész, későbbi munkaügyi miniszter Alexander Acosta teljesen abszurd és indokolatlan vádalkujának köszönhető. Erről korábban részletesen írtunk mi is.

Epsteint végül 2019 augusztusában vették őrizetbe emberkereskedelem vádjával. Azonban még azelőtt, hogy bíróság elé kerülhetett volna, cellájában öngyilkos lett.

Az új minisorozat James Patterson – egyébként Epstein szomszédja volt a floridai Palm Beachen – 2016-os könyve alapján készült, a produkciót már a milliárdos rém halála előtt bejelentették.



A Jeffrey Epstein: Filthy Rich első két része képbe hozza azt a nézőt is, aki semmit sem tudott eddig az ügyről, de ennél sokkal fontosabb, hogy minden eddiginél többet megtudunk Epstein személyiségéről és módszereiről – maguktól az áldozatoktól. Gyorsan kiderül, hogy a nagy hatalmú férfi pont úgy működött, ahogy a legtöbb ragadozó, és a leggyengébb, legsérülékenyebb állapotban lévő lányokra csapott le. A megszólaló áldozatok többsége eleve nehéz helyzetben lévő, problémás családban élt, vagy épp nem sokkal korábban történt velük valamilyen trauma.

Egyikük, Shawna Rivera például arról mesélt, hogy gyakorlatilag senki nem gondoskodott róla, már gyerekként is az utcán élt. Az anyja drogos volt, aztán amikor az apja kikerült a börtönből, hozzá, és új feleségéhez, illetve annak gyerekeihez került. Ez a családi élet addig tartott, míg a pár a szeme láttára agyonverte a nő nyolcéves gyerekét. Tizennégy éves volt, amikor egy barátnője elcsalta Epstein floridai birtokára, ahol azzal szembesült, az ígéretekkel ellentétben nem egy masszázsért kap kétszáz dollárt, hanem szexuális szolgáltatásokat várnak tőle. Ahogy a többi legalább kétszáz lánytól is, akiket a környék szegényebb negyedeinek iskoláiból szerveztek be.



Shawna Rivera Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

A nagy megúszás

Az áldozatok egy része már korábban is kamera elé állt, mások most szólaltak meg először. Az is kevéssé ismert tény volt idáig, hogy Epsteint már 1996-ban feljelentette egy fiatal festő, Maria Farmer, akinek a húgát is molesztálta a férfi. A rendőrség az FBI-hoz küldte őket, de ezután sem történt semmi. Pontosabban – mint az a dokusorozatból kiderül - mégis történt, csak az nem nyomozás volt, hanem módszeres fenyegetés, zaklatás. Epstein és volt barátnője, aki minden jel szerint tettestársa is volt, Ghislaine Maxwell értesültek a feljelentésről, és évtizedeken át terrorozálták Farmert.

Epstein egészen 2005-ig szabadon garázdálkodhatott, ekkor indult ellene először nyomozás Floridában.Több tucat tinédzserlány szexuális zaklatásával vádolták, illetve azzal, hogy ezeket a lányokat felajánlotta befolyásos barátainak. Az ügy később átkerült az FBI-hoz, ahololyan vádiratot állítottak össze, hogy biztosra lehetett venni, élete végéig börtönbe kerül.



Aztán mindenki legnagyobb meglepetésére kiderült, hogy vádalkut kötött a szövetségi hatóságokkal, és megúszta a vádemelést: 2008-ban végül egy kisebb súlyú bűncselekményben, 18 év alatti személy kerítésében mondta magát bűnösnek. A vádalkuban komoly szerepe lehetett rendkívül jó politikai kapcsolatainak. A teljesen indokolatlan egyezséget az akkori floridai államügyész, későbbi munkaügyi miniszter Alexander Acosta kötötte vele, mint később kiderült, nagyon gyanús körülmények között. Epsteint 18 hónap börtönre ítélték, egy megyei börtönben kellett letöltenie, kvázi luxuskörülmények között. Heti hat napon szabadon kijárhatott dolgozni, minden nap 12 órát tölthetett távol cellájától. Ráadásul végül 13 hónap után szabadon engedték.

A sziget

Az irtózatosan nagy és kétes körülmények között szerzett vagyonnal rendelkező epsteinnek nemcsak Palm Beachen volt luxusbirtoka, de volt háza Manhattanben,farmja Új-Mexikóban és egy privát szigete a Virgin-szigeteken. A dokumentumfilm egyik legkeményebb része arról szól, mi történt ezen a Pedofil Szigetnek nevezett helyen.

Amikor saját szigetről beszélünk, az azt jelenti, hogy a semmi közepén fekszik egy csodaszép, a világtól teljesen elszigetelt birtok. Itt minden Epsteiné, csak az jut el ide, akit ő hív meg vagy hoz el ide. És csak az hagyhatja el, akit elenged.

Az egyik áldozat, Sarah Ransome 2016-ban költözött New Yorkba, nagy tervei voltak. A nagyon csinos, fiatal nőt valaki bemutatta Epsteinnek, azt ígérve, hogy a férfi sokat segíthet neki tervei megvalósításában. A férfi meghívta a szigetre, a nő pedig nem gondolt semmi rosszra. A társaság Epstein magánrepülőgépével indult a szigetre. Ransome azt mesélte, már ott leesett neki, hogy valami nagyon rosszba csöppent, miután a férfi a társaság egyik nőtagjával vad szexbe kezdett a fedélzeten mindenki szeme láttára. Azt mondta, a szigeten a férfi már első nap megerőszakolta, ő pedig rájött, hogy csapdába került. A helyzet ezután egyre rosszabb lett, gyakorlatilag folyamatos volt az abúzus.

Ransome odáig jutott, hogy már azt tervezte, megpróbál úszva elmenekülni, de amikor a parton állt, és készült a vízbe vetni magát, egyszer csak megjelent Epstein, és visszakísérte a birtokra. Akkor jött rá, hogy minden be van kamerázva a szigeten. Ezután még nagyon sokszor megerőszakolta. „Minél összetörtebbnek látott, annál jobban élvezte. Olyan dolgokat tett velem, amiket egyetlen férfinak sem lenne szabad soha egy nővel” – mondta Ransome. Miután visszatértek New York-ba, a nő Spanyolországig menekült Epstein elől.

Megszólal a sziget egyik karbantartója is, aki láthatóan bánja, hogy nem vette komolyabban azt, ami ott történt. Éveken át dolgozott Epsteinnek, egészen odáig, míg egy medencésfiú meg nem kérdezte tőle, hogy ha látja, hogy mi folyik ott, miért dolgozik még mindig a milliárdosnak. Azt felelte, nem tudja, valószínűleg a pénzért. Mire a fiú megkérdezte, hogy vannak-e lányai, és ha igen, Epstein közelébe engedné-e őket. A karbantartó azt mesélte, ekkor 13 és 15 évesek voltak a lányai. Másnap felmondott.

A szigeten Epstein rendszeresen tartott orgiákat. Vendégei között prominens személyiségek is voltak. A karbantartó és az egyik áldozat beszámolója szerint rendszeres vendég volt András herceg, aki több nagyon fiatal lánnyal is szexelt a szigeten. A karbantartó állítja, többször látta a birtokon Bill Clintont is, de azt nem tudni, ő került-e kapcsolatba bármelyik lánnyal. Bill Clinton közleményt adott ki, amelyben tagadja, hogy valaha járt volna Epstein szigetén.

A milliárdos nagyon ügyelt arra, hogy senkinek se járjon el a szája. Mindenkit, aki beszélt a vele történtekről, nagyon súlyos nyomás alá helyezett. Azokra, akik ellene vallottak, magánnyomozókat és kétes alakokat küldött, folyamatosan fenyegették őket és családjukat. A floridai ügyben például az ügyben nyomozó rendőröket is zaklatták, átvizsgálták a szemeteskukáikat, követték őket.

A letartóztatás

A fordulat végül 2019 augusztusában jött az ügyben, a hatóságok őrizetbe vették Epsteint, amint visszaérkezett New York-ba. A nyomozók megszállták manhattani házát, ahol rengeteg bizonyítékot találtak, több ezer fotót a kihasznált nőkről, videófelvételeket, és még ki tudja, mi mindent. A férfi minden ingatlana be volt kamerázva, így valószínű, hogy rengeteg felvétel készült befolyásos, nagyhatalmú férfiakról, akiknek lányokat hajtott fel, és akiket vélhetően sakkban is tudott így tartani. Nem csoda, hogy míg első börtönbüntetése után simán újra együtt lógtak vele híres emberek, mint például a szintén nem makulátlan hírű Woody Allen, ekkor már mindenki igyekezett elhatárolódni tőle. Tudható volt például, hogy nemcsak Bill Clintonnal, de Donald Trumppal is igen jó viszonyt ápolt, letartóztatása után a két politikus egymást előzve próbált elhatárolódni. Ahogy sokan mások is.

András herceg, Virginia Roberts Giuffre és Epstein cinkostársa, Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

A letartóztatás hírét az áldozatok fogadták a legnagyobb örömmel. Azt gondolták, végre megmutathatják magukat, elmondhatják a történetüket, és a bíróságon szembenézhetnek Epsteinnel. Erre azonban nem került sor. A férfi gyanús körülmények között meghalt cellájában, a hivatalos verzió szerint öngyilkos lett. Hogy valóban így történt-e, a mai napig csak találgatják, de tény, hogy két nappal halála előtt vagyonát egy ismeretlen összetételű társaságra hagyta. A gyanú szerint azért, hogy áldozatai ne nagyon tudjanak hozzáférni a pénzéhez, ha esetleg a bíróság kárpótlást ítélne meg nekik. Az egyik, több áldozatot is képviselő ügyvéd szerint ez pontosan mutatja, hogy a férfi semmi megbánást nem érzett, és még annál is gonoszabb volt, ahogy eddig gondolták. Arra viszont továbbra sincs válasz, hogy a férfi cinkostársai ellen miért nem indult még eljárás.

Mindenesetre az áldozatok – Richard Berman bírónak köszönhetően – végül lehetőséget kaptak arra, hogy elmondják, mi történt velük. Számukra ez volt a legfontosabb, ez az első lépés, hogy túl tudjanak jutni a borzalmakon. Sarah Ransome azt mondta: „Berman bíró megváltoztatta az életem. Először tapasztaltam, hogy valaki, aki hatalmi pozícióban van, figyel arra, amit mondok, és tiszteletet mutatott az irányunkba. Ez minden, amit mindig is akartam.”

A Jeffrey Epstein: Filthy Rich május 27. óta elérhető a Netflixen.