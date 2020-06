Lemondásra kényszerült a CrossFit alapítója, amiért viccelődött George Floyd halálával

„FLOYD-19” - ezzel a viccel osztott meg egy a rasszizmust közegészségügyi problémának nevező állásfoglalást Twitteren Greg Glassman, a CrossFit fitnesszmárka alapító tulajdonosa június 7-én, hogy aztán két nappal később lemondani kényszerüljön miatta vezérigazgatói posztjáról - írja az Axios.

Glassmann megnyilvánulása után számos edzőterem mellett a Reebok márka is úgy döntött, megszakít minden kapcsolatot a CrossFit márka tulajdonosának számító Crossfit Inc.-del. A cég híresebb saját profi sportolói is vádolni kezdték a márkát.

Glassman később, már a márka Twitter-oldalán kiadott egy szűkszavú bocsánatkérő üzenetet, ami szerint mély szomorúság töltötte el a szívét attól, hogy fájdalmat okozott. De ő csak hibázott, nem rasszista.

A New York Times viszont azóta megszerezte egy Zoom videó-konferencia felvételét, amin Glassman azt mondja CrossFit edzőtermek tulajdonosainak:

“Mi nem gyászoljuk George Floyd-ot, (...) megmondanátok, miért kéne? Azon kívül, hogy ezt várják tőlünk. (Other than it’s the „white” thing to do.)