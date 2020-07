35 évet kaphat Epstein volt barátnője, aki segített behálózni és csapdába csalni a fiatalkorú lányokat

Őrizetben maradt Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein egykori barátnője, és ahogy Epstein egy interjúban egyszer fogalmazott, „legjobb barátja”, aki a vádak szerint segített a milliomos befektetőnek fiatalkorú lányokat felhajtani és beszervezni, hogy aztán ezek ellen a lányok ellen szexuális erőszakot kövessenek el.

Az 58 éves Maxwell a rejtélyes körülmények között vízbe fúlt csaló-multimilliárdos Robert Maxwell lánya, a brit és az amerikai társasági elit ismert alakja korábban tagadta, hogy bármiféle köze lett volna Epstein ügyeihez. Epsteint tavaly vették őrizetbe, és többek között gyermekprostitúció szervezésével vádolták meg. A börtönben, az ítéletre várva halt meg tavaly augusztus 10-én, a hivatalos vizsgálat szerint öngyilkos lett. Ugyanakkor a halálával kapcsolatban rengeteg összeesküvés-elmélet látott napvilágot, hiszen Epstein köreiben nagyon befolyásos emberek is felbukkantak, és erős a gyanú, hogy lehettek közöttük olyanok, akik a fiatalkorú lányokkal is szexeltek. Epstein történetéről és haláláról tavaly egy videóriportot készítettünk, érdemes azt is megnézni, idén nyáron pedig a Netflix mutatta be négyrészes dokumentumsorozatát, amiről itt írtunk hosszabban. A sorozat egyébként foglalkozik Maxwell szerepével is.

Epstein és Maxwell. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

De Epstein halálával nem zárult le a nyomozás, amit jelez a mostani vádemelés is: az ügyészség szerint Ghislaine Maxwell 1994 és 1997 között segített felhajtani lányokat Epsteinnek, köztük akadt olyan is, aki épphogy elmúlt 14 éves. A vallomások szerint volt, hogy sofőr vezette autójával járták az utcákat, és ha látott egy alkalmasnak tűnő lányt, Maxwell kipattant megszólítani. Előbb barátkozni kezdett a lányokkal, a bizalmukba férkőzött, aztán moziba vagy vásárolni hívta őket, majd idővel bemutatta őket Epsteinnek, akit előbb meg kellett masszírozniuk, de ez nem egyszer szexuális erőszakba fordult át. Ilyenkor volt, hogy Maxwell is ott maradt, ami az ügyészség szerint arra szolgált, hogy érzékeltesse a lányokkal, minden teljesen rendben van, hiszen egy felnőtt nő is jelen van.

A vádak szerint Maxwell igyekezett eleve elhitetni a lányokkal, hogy teljesen normális, ami történik: szexszel kapcsolatos témákról beszélgetett velük, levetkőzött előttük, mintha ez teljesen magától értetődő volna. A lányok felkutatása elsősorban ott zajlott, ahol Epsteinnek ingatlanai voltak, azaz New Yorkban, Új-Mexikóban és Floridában, de történhetett bűncselekmény Maxwell londoni ingatlanában is.

Maxwell tevékenységét a bírósági iratok szerint több szemtanú és sértett is úgy írta le, mintha a „ház úrnője” lett volna: ő intézett mindent, menedzselte Epstein életét, és segített a „társasági események” megszervezésében is, ami általában a fiatalkorú lányok ellen elkövetett szexuális erőszakot és zaklatást jelentette. A New York-i ügyészség szerint Maxwell előbb elnyerte a lányok bizalmát, de aztán nem egyszer ő is részt vett az erőszakos cselekedetekben, később pedig az ő dolga volt elintézni azt is, hogy a lányok ne beszéljenek senkinek a történtekről.

A nyomozást vezető Audrey Strauss ügyész. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A vádemelést vezető New York-i ügyész, Audrey Strauss szerint Maxwell nagyon fontos szerepet töltött be Epstein rendszerében. Összesen hatrendbeli bűncselekménnyel vádolták meg, öt vádpontért külön-külön 5 évnyi börtönt kaphat, míg a hatodikért, hogy fiatalkorúakat szállított azért, hogy bűncselekménynek számító szexuális aktust létesíthessenek velük, akár 10 évet is.

Maxwell korábban már tanúskodott Epstein ügyében, de a New York-i ügyészség szerint akkor szinte mindenben hazudott, ezért is vádat emelnek ellene. „Maxwell hazudott, mert a feltételezett igazság gyakorlatilag elmondhatatlan” – mondta erről a New York-i ügyész.

Epstein majdnem megúszta

A rendkívül befolyásos barátok sorával rendelkező Epstein nem tavaly állt először a bíróság elé: 2005-ben már megvádolták azzal, hogy fiatalkorú lányokat zaklatott, később pedig kiegészült a vád fiatalkorú lányokkal szembeni szexuális erőszakkal is, de a milliomos befektető akkor vádalkut kötött a hatóságokkal, és 2008-ban végül csak egy kisebb súlyú bűncselekményben vallotta magát bűnösnek. Emiatt 13 hónapra került börtönbe, és innentől regisztrált szexuális bűnelkövetőként tartották számon, de megúszta a több évtizedes, akár életfogytiglani börtönt is.

2019-ben aztán egy floridai bíró jutott arra, hogy a szövetségi ügyészség törvényt sértett akkor, amikor Epstein áldozatait nem értesítették a vádalkuról: a nyomozás újraindult, és a történteknek kormányzati következménye is lett. Távozott posztjáról Trump munkaügyi minisztere, Alexander Acosta, mert 2008-ban ő volt az az államügyész, aki jóváhagyta a vádalkut.

Sokan megijedhettek most

Ghislaine Maxwell szerepéről már Epstein ügyének tárgyalása közben is derültek ki részletek, így a vádemelés nem számít meglepő fejleménynek, ennek ellenére a Guardian cikke szerint a hírek így is komoly hullámokat vertek Epstein egykori barátainak a körében, akik az elmúlt években igyekeztek minél jobban elhatárolódni tőle, és csendben eltűnni a nyilvánosság elől.

A tavalyi, ismételt vádemelés után különösen nagy figyelem jutott a brit királyi család tagjának, András hercegnek az ügyére, aki több alkalommal is ott volt Epstein különféle rendezvényein, és akiről annyit lehet már tudni, hogy egyszer egy fiatal lány masszírozta a lábát Epstein otthonában. És aki tavaly novemberben egy rendkívül kínos interjúban próbálta menteni magát, majd pár nappal később bejelentette, hogy visszalép minden udvari kötelességétől. Ebből az interjúból derült ki az is, hogy a yorki herceg még tavaly is találkozott Maxwellel, de állítólag Epsteinről egyáltalán nem beszéltek. Az amerikai ügyészség közben többször jelezte már, hogy András egyáltalán nem működik velük együtt, és sok hónapja hiába próbálnak tőle időpontot kérni.

András herceg, Virginia Roberts Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

De a cikk szerint aggódhatnak azok is, akik egykor Epstein hírhedt magángépének, az úgynevezett Lolita Expressnek az utasai voltak. Ez volt az a gép, amivel Epstein szigetére szállították a meghívottakat, és melynek fedélzetén a vádak szerint fiatal lányok fogadták az utasokat. Azt lehet tudni, hogy a gépnek utasa volt Bill Clinton is: a volt amerikai elnök tavaly ismerte be, hogy négyszer is utazott a géppel, de elmondása szerint a Clinton Alapítvány ügyes-bajos dolgai miatt volt úton, és nem tett semmi helytelent. Idén év elején megjelent amúgy egy könyv, amelynek szerzője azt állította, hogy Maxwell és Clinton között korábban szexuális kapcsolat is volt. Az biztos, hogy a nő a család ismerősének számított, 2010-ben ott volt Clinton lányának esküvőjén.

És természetesen ha gazdag, befolyásukkal visszaélő férfiak és fiatal nők ügyéről van szó a New York-i elit köreiből, akkor felbukkan Donald Trump is: Trump 2002-ben még arról beszélt egy magazinnak, hogy 15 éve ismeri Epsteint, és nagyszerű fickó, mindig nagyon szórakoztató vele egy társaságban lenni, hiszen majdnem annyira szereti a szép nőket, mint ő maga. De került már elő egy 1992-es videofelvétel is, melyen Trump floridai birtokán látta vendégül Epsteint, és egymás mellett ácsorogva kommentálták a jelenlévő nők külsejét. Miután Epsteint őrizetbe vették, Trump hamar sietett leszögezni, hogy soha nem volt nagy rajongója a férfinak, és vagy 15 éve nem is beszéltek egyáltalán egymással.

De a hírességek sora itt még bőven nem ér véget: Epstein baráti köréhez tartozott Lawrence Summer, a Harvard egykori elnöke, Les Wexner, a Victoria's Secretet tulajdonló vállalat vezérigazgatója, vagy például Epstein egykori ügyvédje, aki Trumpot is védte az alkotmányos vádemelési eljárásban: Alan Dershowitz, aki szintén utazott Epstein magángépével, és legalább egy alkalommal kapott egy masszázst Epstein otthonában. De ő is tagadja, hogy bármi törvénybe ütközött elkövetett volna.

Luxusban bujkált a világ elől

Maxwell komoly luxusban nőtt fel, de 1991-ben, a húszas évei végére ez mind odalett: ekkor halt meg apja, a brit médiamágnás, Robert Maxwell, aki egyes feltételezések szerint akár három, a brit, az izraeli és az orosz titkosszolgálatnak is bedolgozhatott, és aki élete során hatalmas vagyont halmozott fel, hogy aztán halálával kiderüljön, az egész mögött egy gigantikus sikkasztási ügy állt, többek között munkavállalói nyugdíjalapját lovasította meg.

Ghislaine Maxwell apja halála után költözött New Yorkba. Nem szegényedett el teljesen, egy nevére nyitott számláról évi 100 ezer dollárhoz hozzáfért, de a korábbi életmódja odalett volna. De aztán megismerkedett Epsteinnel, és minden helyreállt. Ugyan Maxwell elmondása szerint sosem volt Epstein fizetett alkalmazottja, de az biztos, hogy a férfi segített fenntartani a korábbi életszínvonalát: 2000-ben még egy 4,95 millió dollárra becsült manhattani lakást is Maxwell nevére íratott.

Ezért cserébe Maxwell vélhetően bevezette számos olyan társaságba is Epsteint, ahova a milliomos befektető nem jutott volna be könnyen, de az arisztokrata körökben is otthonosan mozgó nőnek szabad bejárása volt. A visszaemlékezések szerint Epstein így ismerkedett meg András herceggel és Bill Clintonnal is.

Epstein első, 2008-as letartóztatása után sokan megszakították a férfival a kapcsolatot, de Maxwell a társasági élet ismert szereplője maradt: a Guardian összeállítása szerint a New York-i elit eseményeinek állandó részvevője volt, Elon Musk, Arianna Huffington, Martha Stewart vagy Michael Bloomberg társaságában is feltűnt.

Az Epstein elleni újabb vádak megjelenése óta viszont gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosság és a hatóságok elől, lecserélte emailcímét és telefonszámát, sőt álnevet kezdett használni. Közben 60 hektáros, egymillió dollárért vásárolt birtokon élt New England államban, itt vették végül őrizetbe. Idén márciusban derült ki, hogy Maxwell jogi úton követel kártérítést az Epstein-hagyatéktól, mint indokolta, jogi költségekre, illetve biztonsági kiadásokra, mivel az ügy kirobbanása óta elmondása szerint nagyon sok halálos fenyegetést kapott. A hagyatékból tervezik amúgy kifizetni az Epstein áldozatainak megítélt kártérítéseket is, és már most több mint 70 nő van, aki részesülhet majd ebből.

Az ügyészség mindenképp szeretné elérni, hogy Maxwell őrizetben maradjon a tárgyalásáig, mivel szerintük a nő anyagi lehetőségei miatt komoly esélye lenne a szökésnek, ráadásul amerikai mellett brit és francia útlevele is van. Ugyan Maxwell pénzügyi helyzete egyáltalán nem könnyen átlátható, de eddig már 15 bankszámláját fedték fel, melyeken 2007 és 2011 között több mint 20 millió dollár érkezett Epsteinhez köthető számlákról.

És persze az összes, Maxwell letartóztatásának bejelentése óta megjelent elemzés rendre egyetlen kérdés körül forog: vajon a New York-i ügyészség tervez-e további vádemeléseket mások ellen, illetve Maxwell vajon fog-e kiadni információkat ismert és befolyásos emberekről, hogy a saját helyzetén javítson.