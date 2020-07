Szerdán percenként meghalt egy amerikai koronavírusban

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Szerdán 1461 koronavírusos halálesetet regisztráltak az Egyesült Államokban, május 27-e óta a legtöbbet, írja a Reuters. Vagyis nagyjából percenként áldozatául esett valaki a fertőzésnek, ami összességében már több mint 150 ezer ember halálát okozta az országban.

Az elmúlt 11 napban tízezerrel nőtt az amerikai áldozatok száma, ami két hónapon belül a leggyorsabb növekedés. Igaz, június először csökkent a hetente újonnan regisztrált halálesetek száma.

Orvosok egy houstoni kórházban Fotó: Go Nakamura/AFP

A halálozást tekintve Texasban a legrosszabb a helyzet, ott ebben a hónapban 4300-an haltak meg, utána jön Florida 2900-al, majd Kalifornia 2700-al. (A texasi növekedéshez az is hozzájárult, hogy változtattak a halálozási statisztika módszertanán.) Egy főre vetítve még mindig New Yorkban és New Jersey-ben haltak meg a legtöbben a koronavírus okozta betegségben az amerikai államok közül.

Népességarányosan az Egyesült Államokban jegyezték fel a hatodik legtöbb áldozatot. Az első öt helyen az Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország, Peru és Chile áll.

Közben világszerte majdnem 17 millió regisztrált fertőzésnél tartunk a Johns Hopkins Egyetem adatai alapján. Az elmúlt hét napból ötször a 250 ezret is meghaladta a napi növekedés. A halálesetek száma 666 ezernél jár.