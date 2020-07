A magyar játékosokkal a Bundakirályhoz köthető debreceni cég is érkezett a svéd harmadosztályú klubhoz

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Még a magyar foci színvonalát ismerve is meglepő hír volt a héten, hogy két magyar futballista, a korábban a Fradival bajnoki címet nyerő Busai Attila és az ETO-val aranyérmes Völgyi Dániel is a svéd harmadosztályú Nyköpinghez igazolt. A 31 éves Busai Indiából igazolt át, a 33 éves Völgyi a másodosztáylú Soroksárból.

Nemcsak a magyar játékosok, hanem két új szponzor - az egyik egy magyar cég - is érkezett a klubhoz, hogy megsegítsék a svéd harmadosztályon belül is kifejezetten gyengének számító, 10 forduló alatt 36 gólt kapó csapatot.

Csakhogy az új szponzorokról hamar kiderült, hogy szoros kapcsolatban állnak a nemzetközi bundamaffia egyik legismertebb vezetőjével. A kapcsolatot magyar személyek jelentik.

A Dagens Nyheter nevű svéd híroldal csütörtöki cikkében tárta fel a Nyköpings egy héttel korábban bejelentett új szponzorainak felettébb gyanús kapcsolatait a fogadási csalásokra szakosodott nemzetközi bűnszervezetekkel. A cikk szerint a svéd harmadosztályban szenvedő Nyköpingnél júliusban bukkant fel egy magyar cég, hogy a hongkongi Living 3D Holdings képviseletében megállapodást kössön a klub támogatására. A konstrukció szerint a szponzorok a pénzügyi támogatáson túl tapasztalt európai játékosok leigazolásával segítették volna a klubot, a Nyköpinggel való kapcsolat pedig cserébe emelte volna a hivatalosan az e-sportban tevékenykedő cég ismertségét a régióban.

Völgyi Dániel az új csapata mezével Fotó: svenskalag.se

A megállapodás részleteiről, illetve a szponzorok szándékairól a Sugar Computing marketingvezetője számolt be a klub honlapjának adott hosszú interjújában, amikor a szerződés aláírására Svédországba utazott. Csakhogy a DN újságírója – egy szingapúri újságíró segítségével – kiderítette, hogy az I. Bella néven bemutatkozó cégképviselőt szoros, családi jellegű kapcsolat fűzi a Bundakirály néven ismert szingapúri Wilson Raj Perumalhoz, aki a vád koronatújaként főszereplője a lassan hetedik éve húzódó magyarországi bundabotránynak és a kapcsolódó pernek.

A szingapúri bűnözők által irányított, és az egész világot behálózó bundamaffia egyik vezetőjeként ismert férfit a Finnországban rá kiszabott börtönbüntetés letöltését követően 2013-ban (vagy 2014-ben) adták át a magyar hatóságoknak. Perumal egy vádalku keretében megúszta, hogy Magyarországon felelősségre vonják a magyar futballt (is) megrázó nemzetközi bundabotrányban játszott szerepéért, cserébe információkkal segíti a hatóságok munkáját. Perumal – aki hazájában igazi sztárbűnözőnek számít – időközben letelepedett Magyarországon – közelebbről Debrecenben – és egy magyar nővel alapított családot. Egy orosz Youtube-csatorna 2020 januárban megjelentetett videója szerint továbbra is Debrecenben lakik, hacsak azóta el nem költözött a városból.



A mindössze 2020 márciusában alapított, debreceni székhelyű Sugar Computing magyar kézbesítési megbízottja a neve alapján a svédországban nyilatkozó, illetve a szerződést aláíró marketingvezető rokona. A Sugar Computing tulajdonosa és vezetője pedig egy hongkongi házaspár, Yip Man Wah Stephen és So Ka Yan, akik egyben a hongkongi székhelyű Living 3d Holdings Ltd. tulajdonosai is.



Márpedig a Living 3D Holdings neve cseppet sem hangzik jól a nemzetközi labdarúgás világában, legalábbis Kenyában. Völgyiék új csapatának vezetői azonban balszerencséjükre kevéssé voltak tájékozottak a kenyai labdarúgást idén tavasszal megrázó bundaügy dolgában, amelynek közepében éppen ez a hongkongi cég állt, illetve a cég magát magyarnak(!) valló közvetítője.

A kenyai Nation Sport által 2020 tavaszán megjelentetett történet szerint a Living 3D Holdings közvetítője D. Márk néven lépett kapcsolatba a kiszemelt klubokkal 2019 nyarán. A férfi két klubbal, a Zoo FC-vel, illetve a Sofapaka FC-vel is tárgyalásokba bocsátkozott, mindkét esetben szinte szóról szóra ugyanazt a sztorit adva elő. Ami úgy szólt, hogy a külföldi tulajdonos 100 ezer dollár adna a klub 51 százalékáért és egyben az irányítás átvételéért. A szponzorációs szerződésben egy sor különös kitétel szerepelt, így például a hongkongi tulaj új edzőt, illetve több külföldi játékost hozott a csapathoz. A Sofapakához emígyen érkező edzőről, az angolai Divaldo Alvesről a Nation Sport kiderítette, hogy korábban Litvániában eltiltották bundázás miatt, a szponzor hozta játékosokat pedig egy sor gyanús eredményt követően elküldték a csapattól. Pénzt egyik klubnál sem láttak a szponzortól, aki a Zoo FC-nél is csak egy sor meglepően alulteljesítő játékossal járult hozzá a klub működéséhez, akik ráadásul feltűnően jól éltek a szerződésükben szereplő fizetésükhöz képest.

D. Márk szerepe azért különösen fontos a történetben, mert a neve megegyezik a magyar bundaper egyik vádlottjának nevével, akit az MLSZ eltiltott a sportágtól, megakadályozva azt is, hogy 2013-ban külföldön, alsóbb osztályban folytathassa pályafutását. Szingapúri sajtóértesülések szerint D. Márk a bundakirály Wilson Raj Perumal egyik jobbkezének számít, míg a D. Márk által kenyai közvetítőjeként megnevezett volt kenyai válogatott George Owinót a FIFA a tavalyi év során 10 évre eltiltotta a futballal kapcsolatos valamennyi tevékenységtől fogadási csalásokban való közreműködés miatt.

A Nyköping vezetői a klub csütörtök délutáni nyilatkozatában azt írták, hogy nem voltak tisztában az őket megkereső hongkongi cég kenyai szerepvállalásával, mert ők alapvetően a magyar Sugar Computing embereivel tárgyaltak, mivel a magyarok jártak el mindkét cég képviseletében.

A klub pár órával a botrány kirobbanását követően bejelentette, hogy felbontotta az alig egy héttel korábban kötött szponzori szerződést a hongkongi Living 3D Holdingsszal, illetve az azt képviselő debreceni Sugar Computing nevű céggel.

A klub közleménye szerint hálával tartoznak a DN újságírójának, hogy felhívta a figyelmet a két cég gyanús kapcsolataira, és a cikk állításait megvizsgálva úgy döntöttek, hogy mindkét céggel azonnal megszakítják az együttműködést. Mivel bűncselekményre utaló jelet nem tapasztaltak, így feljelentést sem tettek az ügyben, ugyanakkor a Pelle Fröberg, a klub elnöke azt nyilatkozta, hogy nem szeretnék, hogy a Nyköping bármilyen módon is kapcsolatba hozható legyen a DN cikkében megnevezett illegális tevékenységekkel, ezért azonnali hatállyal felbontották a szponzorációs szerződést. A szerződés megkötését követően a csapathoz érkező két magyar, illetve egy kameruni labdarúgó helyzetét ugyanakkor mindez nem befolyásolja. A Nyköping hivatalos közleménye szerint nem kételkednek a magyar játékosok jóhiszeműségében.

Busai Attila a svédek mezével Fotó: svenskalag.se

A DN megpróbálta elérni a Sugar Computing marketingvezetőjét és a Living 3D Holdings tulajdonosait is, ám egyik helyről sem kaptak választ a felmerülő kérdésekre. A Sugar Computinggal nekünk sem sikerült felvenni a kapcsolatot.