Egy horvát lap szerint Orbán Viktor az Adrián nyaralt

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Az egyik legolvasottbb horvát lap, a Jutarnji arról ír, hogy idén nyáron Orbán Viktor is Adriánál nyaralt. Ehhez egy homályos képet is mellékeltek.

A cikk szerint a magyar miniszterelnök Hvar szigeténél bérelt a barátaival egy Hanse 575 típusú vitorlást, amiről megjegyezték, hogy már akár heti 2500 euróért is bérelhető, szóval jóval szerényebb, mintha ő is Szíjj László Lady Mrd-jára ült volna fel.

Megkérdeztük Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy meg tudja-e erősíteni a horvát lap értesülését, amire ő annyit közölt:

„Orbán Viktor magánprogramjairól nem adunk tájékoztatást, csak a hivatalos tevékenységéről”.

A Jutarnji cikkéből nem derül ki, hogy Orbán Viktor mikor vakációzhatott Horvátországban. A miniszterelnök idei szabadságáról annyit lehet tudni, hogy július végén biztosan leugrott Tiborcz István felsőörsi, csaknem egyhektáros, úszómedencés birtokára, ahonnan egy képet is posztolt:

A horvát lapban emlékeztetnek arra is, hogy a magyar miniszterelnök július elején még azt tanácsolta a magyaroknak, hogy több Balaton, kevesebb Adria, vagyis hogy a magyarok a járvány megfékezése érdekében inkább itthon nyaraljanak. Igaz, már abban az interjúban is megjegyezte, hogy „az embernek egyszer egy évben látnia kell a tengert” Majd a két héttel később is hasonló nyaralási tanácsokkal látta el a Kossuth Rádió hallgatóit: „Én senkit nem beszélek le a külföldi nyaralásról, mert én tudom, hogy milyen: muszáj látni a tengert, tehát én is ehhez a csoporthoz tartozom, és egy-két napot nyilván ki kell menni a vízre, ez is rendben van, de mégis: több Balaton, kevesebb Adria. Az arányokat tartsuk meg, és a nyaralásunknak legalább a súlypontja maradjon Magyarországon.”

És múlt pénteken is arról beszélt, hogy „van még néhány nap a nyaralásból, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy aki látni akarja és megteheti, az most nézze még meg a tengert, mert szeptember 1-jétől……szeptember 1-jétől már más világ jön”.

Orbán Viktor egyébként rendszeresen jár Horvátországba nyaralni, a helyi lapok tavaly is írtak arról, hogy a magyar miniszterelnök Molat szigetén, Brgulje faluban bukkant fel, ahová vitorlással érkezett. Kezében a tangapapucsával, mezítláb, borostásan fotózták le.