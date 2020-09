Moziban és színházban is kötelező lesz a maszk Budapesten

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szigorították a maszkviselési előírásokat a fővárosi közgyűlés hétfői, rendkívüli ülésén. Így mostantól moziban, színházban, hangversenyen, cirkuszi előadáson és a zárt térben tartott társasházi gyűlésen is kötelező lesz maszkot hordani. A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon, vagyis pénteken léphet hatályba.

Az új szabályok szerint

aki megsérti a maszkviselési előírást, az 15 ezer forint helyszíni, vagy 50 ezer forint közigazgatási bírságot kaphat. Továbbra is kötelező a maszk a tömegközlekedési eszközökön, a taxiban, piacokon és bevásárlóközpontokban is.

A fideszes Hassay Zsófia javasolta, hogy kézfertőtlenítőt is helyezzenek el a tömegközlekedési eszközökön és az aluljárókban. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, ehhez közbeszerzést kellene kiírni, ezért nem egészítették ki az eredeti javaslatot. Viszont azt ígérte, a jövőhét közepéig írásban be fog számolni róla, hogyan tudják segíteni a kézfertőtlenítést.

Döntöttek arról is, hogy rendszeresen tesztelni fogják a fővárosi fenntartásban levő idősotthonok és egészségügyi intézmények dolgozóit, függetlenül attól, hogy tüneteket mutatnak-e, vagy kapcsolatba kerültek-e igazolt fertőzöttel. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azt mondta, kéthetente terveznek tesztelni, de ha szükség lesz rá, kontaktkutatást is tudnak végezni. Gy. Németh Erzsébet felszólalásából kiderült, hogy a Kamaraerdei Úti Idősek Otthonába egy dolgozón keresztül jutott be a vírus, aki óvodás gyerekétől kapta el a fertőzést.

A Fidesz-frakció is benyújtott egy javaslatot arról, hogy a főváros átcsoportosítással és állampapír-állományából szabadítson fel 50 milliárd forintot budapesti gazdasági szereplők megsegítésére. Ez a téma előkerült Orbán Viktor szombati tévéinterjújában és a múlt heti kormányinfón is.

Karácsony egy Facebook-posztban azt írta, nem igaz, amit a Fidesz állít, hogy a fővárosnak szabad 100 milliárd forintja lenne állampapírban, mert

„A válság miatt az iparűzési adó 100 milliárd forintos kiesésével kell számolnunk,

a magyar kormány az egyetlen a világon, amely a válság idején nem támogatja, hanem sarcolja az önkormányzatokat, Budapesttől 32 milliárd forintot vonnak el

a járvány miatt a tömegközlekedés kiesése (szeptember eleji állapot szerint) 17 milliárd forint többletkiadást indokol; és körülbelül 4 milliárd forintot költünk védekezésre a kormány helyett.”

Karácsony szerint a város számláján levő pénz a következőkből tevődik össze: