Képes segítség nélkül lélegezni Navalnij, aki Instagramon üzent a világnak

Először adott mérgezése óta közvetlenül életjelet Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki politikus. Navalnij az Instagramjára töltött fel egy fotót, és a mellé írt szövegben azt is közölte, hogy most már képes segítség nélkül lélegezni.

Fotó: Instagram

Az orosz politikust múlt hónapban mérgezték meg, ami után kómába esett. Végül a német kormány támogatásával egy német civil szervezett hozta el Oroszországból, jelenleg is Berlinben gyógyul. A német, a svéd és a francia laborok vizsgálata szerint is az orosz titkosszolgálat által kedvelt idegmérget, Novicsokot vetettek be Navalnij ellen, korábban pedig a német lapok arról írtak, hogy a német kormány biztos benne, hogy az orosz titkosszolgálatok meg akarták ölni Navalnijt, és a gyanú miatt már nem csak az Egyesült Államok, de még a V4-ek is vizsgálatot követelnek.

A kedden megosztott posztján Navalnij felesége és két gyereke társaságában látható, és a 44 éves politikus arról ír, hogy még alig bír bármit megtenni, de tegnap képes volt gépi segítség nélkül lélegezni.

A berlini Charité kórház szerint gyorsan javul Navalnij állapota, aki kómában volt, amikor Oroszországból elszállították.

Moszkva: Nem mi voltunk

Oroszország egész novicsokkészletét a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) eljárásainak megfelelően és dokumentáltan megsemmisítették - jelentette ki Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója újságíróknak kedden Moszkvában. "Ezért azt mondani, hogy Oroszország területén gyártanak még harci méreganyagokat, vagy hogy régi készleteket tárolnak belőlük, természetesen dezinformáció" - fogalmazott Nariskin.

Nariskin megismételte, hogy az orosz orvosok Omszkban alaposan, a legkorszerűbb eszközökkel vizsgálták meg Navalnijt, aki úgy repült el Oroszországból, hogy nem volt méreg a szervezetében.

"Tény, hogy Alekszej Navalnij szervezetében abban a pillanatban, amikor felszállt Oroszország területéről, mérgező anyagok nem voltak. Ezzel kapcsolatban természetesen sok kérdésünk van a német félhez" - mondta.

Emlékeztetett rá, hogy az orosz főügyészség két alkalommal is (augusztus 27-én és szeptember 14-én) adatigényléssel fordult a német hatóságokhoz a Navalnij-ügyben.

Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a Navalnij-ügy az Egyesült Államok vezette nyugati országok "provokációja", amely újabb, Oroszország fejlődésének feltartóztatását célzó szankciók ürügyévé válhat. Álláspontja szerint a Szkripal-ügy - Szergej Szkripal átállt orosz katonai hírszerzőezredes és lánya 2018-ban, Angliában történt megmérgezése - hasonlóképpen provokáció volt.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Navalnij-ügy a fehérorosz események csúcspontján történt, megítélése szerint azért, mert a Nyugatnak fontos volt távol tartani Oroszországot a szomszédjától, miközben ő maga ugyanúgy beavatkozik az ottani belügyekbe, mint Ukrajnában tette. "Ez nem fog nekik sikerülni" - szögezte le Vologyin. (via Moscow Times, MTI)