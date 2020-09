Trump megígérte, hogy egy héten belül jelöl egy nőt Ruth Bader Ginsburg helyére a Legfelső Bíróságba

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Donald Trump amerikai elnök egy Észak-Karolina államban tartott kampányrendezvényén bejelentette, hogy egy héten belül jelöl valakit a napokban elhunyt Ruth Bader Ginsburg helyére az Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bíróságának bírái közé. „Nőt fogok jelölni. Azt gondolom, nőt kell jelölnöm, mert sokkal jobban szeretem a nőket, mint a férfiakat” - mondta a szabad világ vezetője, miután az őt hallgató tömeg „fill that seat” azaz „töltsük be azt a helyet” kántálásba kezdett.

Trump azt mondta, a jelöltje, egy „nagyon bátor és nagyon tehetséges” nő lesz, de hogy pontosan kicsoda, azt még nem tudja.

Amennyiben Trump jelöltjét a republikánus többségű szenátus elfogadja, úgy főlénybe kerülhetnek a republikánusokkal egyező értékrendű bírák az amerikai közéletben kulcsszerepet betöltő intézményben. A demokraták éppen ezért szeretnék, hogy Trump az őszi elnökválasztásig ne jelöljön új bírót, vagy ha jelöl, úgy a Szenátus ne szavazzon róla. Mikor 2016 februárjában meghalt Antonin Scalia, Obama elnök kijelölte az utódját, de a szintén republikánus többségű szenátus nem szavazott a jelölésről, ami 2016 elején le is járt, is már a 2016-ban megválasztott Trump jelölhetett új bírót. A demokraták arra kérik a republikánusokat, most is legyenek hasonlóan belátóak, és van is republikánus szenátor, aki hajlik erre az álláspontra.

A többség azonban valószínűleg nem, és Trump is arról beszélt a hétvégén, hogy „kötelességük” betölteni a most megüresedő széket, hiszen ők nyerték a legutóbbi elnök- és szenátusi választást. (Guardian)