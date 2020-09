A magyar helyzet aggasztó, kevés a reagens, és még a riói karnevál is elmarad

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az operatív törzs és a Nemzeti Népegészségügyi Központ is azzal számol, hogy heteken belül emelkedni fog az áldozatok száma.

Az Európai Járványügyi Hivatal szerint Magyarországon is aggasztó a helyzet.

Elmarad a riói karnevál, Izlandon két francia okozhatott egy gócot, Marseille-ben tüntettek a vendéglátósok a bezárások ellen.

927 új fertőzöttet regisztráltak 24 óra alatt Magyarországon, és 9 halálos áldozata volt a koronavírusnak. Az áldozatok között ketten is voltak, akiknek a hivatalos tájékoztató oldal szerint nem volt ismert krónikus alapbetegségük. Bár sok új információ nem derült ki az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján sem, Müller Cecília tisztifőorvos annyit elárult, hogy előrejelző modellek szerint 4-5 hét múlva emelkedhet itthon a halálozások száma.

Tudtuk, hogy nem tesztelünk eleget, most kiderült az is, hogy miért nem

Mivel az operatív törzs tájékoztatóin elvétve lehet érdemi információt megtudni, másmilyen hivatalos tájékoztatás pedig nincs, nagyon fontosak az olyan szakmai események, ahol a téma kutatói adnak elő egymásnak. Ilyen volt a Magyar Zoonózis Társaság, az NNK és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szeptember 16-i tudományos ülése, amiről csütörtökön került ki egy videó az internetre. Ebben a cikkben összeszedtük a fontosabb megállapításokat, például hogy többek között azért sem tesztelünk eleget, mert nincs elég reagens, ami ehhez kell, főleg a nukleinsav-kivonó kitekből nem tudnak annyit gyártani, amennyire szükség volna, elfogyott a műanyagáru a PCR-automatákhoz, vagy azt, hogy kutatók szerint fontos lenne hamarabb elkezdeni a kontaktkutatást, nem 48 óra elteltével.



Európa elszabadult, Magyarország különösen aggasztó

Az Európai Járványügyi Hivatal (ECDC) friss jelentése szerint egész Európában elszabadult a vírus, de Magyarországon különösen aggasztó a helyzet. A Qubit írta meg, hogy az ECDC jelentése szerint hét országban, köztük Magyarországon is egyre nagyobb a súlyos, kórházi ápolásra szoruló COVID-19 betegek aránya, és a halálozási ráta növekedése várható. Magyarország mellett még Bulgáriában, Romániában, Horvátországban, Csehországban, Máltán és Spanyolországban romlott a helyzet a hivatal szerint.



Egy meccs senkit nem érdeklő tanulságai

Haszán Zoltán a helyszínen nézte meg a Szuperkupa néven ismertté vált budapesti emberkísérletet, hogy aztán megírhassa, a meccsen valóban igyekeztek a szervezők mindent megtenni, hogy csökkentsék a fertőzés kockázatát. Igaz, sokra nem megyünk vele, hiszen a jelek szerint ezek a szempontok csak ezen az egyetlen nemzetközi meccsen voltak érvényesek, és hétvégén úgy folytatódhatnak majd a hazai bajnokság meccsei, mintha nem tombolna a világjárvány.

5-6 évet léptünk vissza adósságcsökkentésben a járvány miatt

Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken beszélt arról, hogy a koronavírus okozta válság nehezén már tavasszal átesett a magyar gazdaság, és most már a visszaépülés szakaszában vagyunk.



Segítség a fővárosi vendéglátosóknak

Pénteki információk alapján a főváros segíteni készül a válság miatt nehéz helyzetbe került turisztikai vállalkozásoknak, a vendéglátósoknak és a taxisoknak, méghozzá jelentősen csökkentett ingatlan-, illetve teraszbérleti, valamint drosztdíjakkal. Vannak viszont fővárosi szektorok, ahol muszáj volt megszorítani: a kieső bevételek miatt 10 százalékos leépítést jelentettek be a fővárosi fürdőket fenntartó Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

A koronavírus eddigi trükkje (ami végül nem jött be)

A spanyol politikus, Carlos Galiana, aki kihasználva a távkonferenciázást és a kötelező maszkviselést, hangalámondással és tökéletes angoltudással jelentkezett be az Európai Bizottság eseményén, hogy aztán persze később kiderüljön, nem is tud angolul.

Millió áldozat

Világszerte rekordok

Franciaországban, Hollandiában, Bulgáriában és Argentínában is minden korábbi rekordot megdöntött az új fertőzöttek száma, a spanyol kormány pedig immár Madrid egészének lezárását javasolja, de a regionális kormány egyelőre ellenáll, és csak az eddigi korlátozás szigorítását tervezi.

Közel egymillió áldozat

Péntekre átlépte a 980 ezret a koronavírus áldozatainak a száma a világban a Johns Hopkins Egyetem mérése szerint, és mivel naponta átlagosan ötezerrel nő a halálesetek száma, minden bizonnyal csak napokra vagyunk az egymillió áldozattól. Világszerte jelenleg 32 millió fertőzöttről tudni. Igaz, ezek csak a hivatalosabb statisztikában megjelenő adatok: az Economist saját modelljei szerint például akár kétmillió áldozata is lehetett már a vírusnak, és 500 millió fölött lehet a fertőzöttek tényleges száma.

Két hülye francia megfertőzte Izlandot

Izlandon két francia látogató miatt alakulhatott ki egy száz fős góc: a francia pár augusztus közepén érkezett meg a szigetországba, és miután az érkezésük után pozitív lett a tesztjük, felszólították őket, hogy ne menjenek emberek közé, de Izland vezető járványügyi szakembere, Þórólfur Guðnason szerint nem tartották be az előírásokat. A fővárosban, Reykjavíkban végül egy ír pubban és egy étteremben is felbukkantak, közel 100 új fertőzést előidézve ezzel.

Min múlik, hogy hányan vannak kórházban?

Abban nincs nagy különbség az európai országok között, hogy mindenhol nő a fertőzöttek száma, abban viszont van eltérés, hogy hol mekkora arányban kerülnek kórházba az emberek. Az is látszik, hogy arányaiban sokal kevesebb a súlyos eset, mint tavasszal. A New York Times ennek a rejtélynek próbált meg utánajárni, de úgy fest, hogy a kérdés egyelőre a szakértőket is megosztja. Vannak, akik szerint ez annak a jele, hogy a vírus tavasz óta veszített erejéből, mások szerint most éppen a fiatalok között terjed inkább, és vannak, akik szerint ennyit számítanak a különféle védekezési módok, amik mára a mindennapjaink részévé váltak. Mások szerint viszont korai lenne örülni, hiszen a több fertőzött lehet annak eredménye is, hogy sok országban egyszerűen többet és hamarabb tesztelnek, de később ezekben az országokban is nőni fog a kórházakban ápoltak száma.

Folyamatosan alakul a vírus

Amerikai kutatók friss tanulmánya szerint a vírus folyamatosan mutálódik, ami persze egyáltalán nem meglepő egy vírus esetében, viszont a tanulmány szerint vannak arra utaló jelek, hogy a koronavírus fertőzőbb is lett. Az ugyanakkor nem derült ki a kutatásból, hogy halálosabbá vált volna a vírus.

Jövő héttől indul a Google járványtérképe

A Google Maps térképre viszi, hogy százezer lakosra vetítve hol mennyi új fertőzöttet regisztráltak, és ennek köszönhetően lehet majd nézni, hova biztonságos, illetve kevésbé biztonságos utazni. A szolgáltatás a tervek szerint már ettől a héttől elérhető lesz az applikáción belül, de sajnos Európában még nem lesz az igazi: míg az Egyesült Államokban megyei szintig lehet majd követni a fertőzések terjedését, addig nálunk csak nemzeti statisztikák alapján fog frissülni a térkép, ami annyira sok segítséget azért nem ad.

Vendéglátósok tüntettek Marseille-ben

A dél-francia városban több százan gyűltek össze, hogy a kormány korlátozásai ellen tiltakozzanak. Franciaországban is meredeken emelkedik az új fertőzöttek száma, ezért a kormány szigorú intézkedéseket határozott el. Úgy döntöttek, hogy Marseille összes bárja és étterme be kell zárjon két hétre. A helyi vállalkozók szerint az intézkedés végleg tönkre fogja vágni a helyi gazdaságot.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Nem lesz riói karnevál

Száz év után először marad el a riói karnevál. Most a legnagyobb szambaiskolákat tömörítő szövetség közölte, hogy ők biztos nem fognak felvonulni februárban, és ugyan a riói hatóságok még nem jelentették be, hogy betiltanák a különféle utcai bulikat is, amelyek a felvonulást kísérik, de valójában nem sok esélyt látni arra, hogy ezeket vakcina hiányában engedélyezzék.