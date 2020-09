Eljelentéktelenedő hivatalos adatok, közel az egymillió áldozat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Újabb 13 áldozata volt itthon a járványnak, és stagnál az új fertőzöttek száma, de ez főleg azért lehet, mert nem tesztelünk eleget.

Politikai vita tört ki a lezárásokról Madridban, miközben francia városokban is újabb korlátozásokat vezetnek be.

Ez itt a 444 járványügyi hírlevele.

Egy nap alatt 13 halottja volt a járványnak Magyarországon, és azonosítottak 702 új fertőzöttet is, de ez utóbbi szám mára viszonylag semmitmondó adattá vált, és minden jel szerint a tesztek korlátozott száma szab határt annak, hogy naponta hány új fertőzöttet regisztrálnak az országban. Hogy miért van ez így, arról részletesen írtunk hétfő reggel.

Lemaradunk a laboratóriumunktól

Tavasszal Orbán Viktor többször is arról beszélt, hogy Magyarországnak Ausztria a laboratóriuma, hiszen oda előbb érkezett meg a vírus, így az ő reakcióikat figyelve készülhetünk fel mi is a védekezésre. De a második hullám idejére valami megváltozott: egyrészt a magyar miniszterelnök többször is olyan számokat említett Ausztriával kapcsolatban, melyek nem olvashatóak ki a hivatalos osztrák adatokból, másrészt a legtöbb mutatóban mára már bőven rosszabbul állunk, mint Ausztria.

Orvosi Kamara: Függesszék fel a halasztható műtéteket a járványkórházakban

A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Kincses Gyula fordult levélben Kásler Miklós miniszterhez, azt kérve, hogy függesszék fel a halasztható, elektív műtéteket a járványkórházakban, többek között mert az elektív ellátás újabb kórházi gócok kialakulása esetén jó eséllyel szétszórja a fertőzést, és hozzájárul a járvány további terjedéséhez, és ez akár újabb egészségügyi dolgozókat kényszeríthet karanténba.

Magyarok a világban

Több mint 80 embert kellett tesztelni Kambodzsában, mert egy Franciaországból érkező magyar állampolgárról, akit csak a karantén 13. napján teszteltek, kiderült, hogy covidos. Tetézi a bajt, hogy a hivatalos hírek szerint a magyar férfi a karanténszabályokat sem tartotta be, ezért az őt tuktuk sofőrjét is tesztelni kellett, illetve a hatóságok általa felkeresett üzletek dolgozóinak állapotát is monitorozzák.

Tájékoztatási nehézségek

Amióta visszatért Müller Cecília és az operatív törzs online sajtótájékoztatója, többször írtunk arról, hogy egyetlen kérdésünket sem olvasták be ezeken. Ami önmagában persze nem tragédia, nekünk már az is elég lenne, ha ezeken a tájékoztatókon érdemi információk hangoznának el a járvány aktuális állapotával kapcsolatban, vagy ha más lapok érdemi kérdéseit olvasnák fel és válaszolnák meg, de látványosan nem ez a helyzet. Hétfőn még abszurdabbá vált ez a történet, amikor az operatív törzs egy hét után beolvasta egy kérdésünket, csak nem úgy, ahogy feltettük.

Lezárások sok helyen

33 millió fertőzött van a világban, legalábbis a legtöbb helyen hivatkozott Johns Hopkins Egyetem számlálója szerint. A legutóbbi összesítésük szerint az áldozatok száma 997737, azaz szinte biztosan 24 órán belül egymilliónál több áldozata lesz a járványnak. De persze érdemes azt is figyelembe venni, hogy ezek a számok a valóságban még magasabbak lehetnek, hiszen nem minden országban tesztelnek elég nagy lendülettel ahhoz, hogy minden fertőzött előkerlüljön, ahogy vélhetően számos haláleset esetében sem derült ki, hogy a koronavírus okozta.

Francia lezárások: Párizsban és további 11 francia városban emelték tovább a készültségi szintet, és ennek megfelelően újabb korlátozásokról döntöttek. Minden bárnak és kocsmának muszáj bezárnia este 10-kor, viszont azok a vendéglátóhelyek, ahol árulnak meleg ételt, és étteremnek minősülnek, egyelőre tovább tarthatnak nyitva. Hétfőtől tiltva lesznek az olyan rendezvények is, mint a lakodalmak vagy a diákoknak szervezett bulik. Szombattól pedig betiltották az ezerfősnél nagyobb szervezett eseményeket, szervezetlenül pedig maximum 10 ember csinálhat együtt valamit közterületeken, például parkokban.

Madrid vs. Madrid: A spanyol kormány és a madridi regionális kormány próbál egyezségre jutni, mivel a központi kormány a fővárosi régió teljes lezárását szeretné, a helyi vezetés viszont nem ért egyet ezzel. A törésvonal nemcsak járványügyi, de politikai is: a szocialista kormány korlátozási szándékát utasítja el éppen a jobboldali regionális vezetés. A helyzet persze komoly, hiszen egész Európában nem nagyon akad régió, ahol keményebben tombolna épp a járvány, és a spanyol kormány állítólag már készen áll arra is, hogy a madridi regionális vezetés feje fölött átnyúlva hozzon meg lépéseket, melyre épp az első hullám idején megalkotott rendelet ad számukra lehetőséget.

Koronavírusos miniszter: a lengyel sajtó értesülése szerint hétfőn fertőzött lett Łukasz Szumowski, aki az első hullám idején volt egészségügyi minisztere az országnak, és a a vírus elleni védekezés legismertebb arca volt, tavasszal messze ő volt a leginkább megbízhatónak ítélt politikus a lengyel társadalomban. Augusztusban mondott le, miután ellenzéki képviselők ügyészségi bejelentést tettek a lélegeztetőgépek beszerzését célzó minisztériumi pályázatokkal kapcsolatban, de állítása szerint nem ezért távozott, hanem már amúgy is le akart mondani.

Kár reménykedni a nyájimmunitásban? Egy most publikált nagymintás kutatásban dialízisen áteső 28 ezer amerikai páciens adatait vizsgálták, és azt találták, hogy a koronavíruson az első hullám idején átesettek kevesebb mint 10 százalékánál jelentek meg antitestek júliusra.

Félreértés, hogy a haláleseteknek csak 6 százalékát okozza a COVID-19: a Qubit írt arról, hogy a vírusfertőzés okozhat szívleállást, fulladást vagy stroke-ot is, de nem mindegy, hogy végül mi kerül a halotti bizonyítványra.

Cápák veszélyben: sok százezer cápa életét veszélyeztetheti a járvány, miután felmerült, hogy a cápamájolajból kinyerhető szkvalénre hatalmas mennyiségben lehet szükség a koronavírus ellen fejlesztett védőoltásokban. Brit lapok szerint erről a problémáról a gyógyszeriparban is tudnak, épp ezért már dolgoznak helyettesítőanyag kifejlesztésén is, a cápamájolajat erjesztett cukornádból kivont szintetikus szkvalénnal helyettesítenék.

