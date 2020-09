Vádat emeltek Fekete-Győr András ellen

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Fekete-Győr András Momentum-elnök és Szarvas Koppány Bendegúz, a párt józsefvárosi képviselője ellen is vádat emelt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.

Fekete-Győr András Fotó: Adrián Zoltán/kepszerk.hu

Az ügyészségi közlemény szerint „a 2018 decemberi Kossuth téri tömegdemonstrációkon részt vevő vádlottak a Parlament épületének védelmét ellátó rendőrsorfalba különböző tárgyakat – köztük üveget és pirotechnikai eszközt – dobtak, illetve tüntetőtársaikat és a rendőröket lökdösték azért, hogy a sorfalat áttörjék”.

„A vádlottak erőszakos magatartásukkal jogszerű eljárásukban akadályozták a rendőröket, akik a létesítménybiztosítási feladataikat emiatt csak megnehezítve tudták ellátni.” Az ügyészség összesen hat személy ellen, öt ügyben nyújtott be vádiratot kedden a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az esetek többségében azt indítványozták, hogy a járványhelyzet miatt

tárgyalás nélkül, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítéljék a vádlottakat. Ez alól egyetlen vádlott kivétel, akinél az ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság miatt nem látja lehetségesnek az egyszerűsített eljárást.

Fekete-Győr a túlóratörvény miatt szervezett, 2018. december 13-i tüntetés után elismerte, hogy füstgránátot dobott a rendőrökre. „Nem bánt senkit egy füstgránát, de az emberekben akkora düh van, hogy vannak eszközök, amikkel élni kell.” Később azt nyilatkozta, a tüntetésen fel sem merült benne, hogy bárkinek is testi sérelmet okozzon, a rendőrök közé dobott füstszórót pedig akár egy játékboltban is be lehet szerezni, és nem képes sérülést okozni.