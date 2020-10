"Követeléseinkből továbbra sem engedünk, az épületek blokádját fenntartjuk!"

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

"Követeléseinkből továbbra sem engedünk, amíg a minisztérium azokat nem teljesíti, az épületek blokádját fenntartjuk," közölték a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói a szerda este elfoglalt Szentkirályi utcai épület előtt. Csütörtöktől az egyetemi dolgozók is sztrájkba léptek, tették hozzá.

A törvénytelen helyzetet újabb törvénytelenséggel tetézi az innovációs minisztérium azzal, hogy a felsőoktatási törvényt sértő módon jelölt ki teljhatalmú rektorhelyetesseket önkényesen,

hangzott el a diákok sajtótájékoztatóján. Az SZFE hallgatói korábban beadvánnyal éltek az egyetem autonómiájának sérülése miatt az oktatási jogok biztosánál, amire most érkezett meg dr. Aáry Tamás Lajos válasza, benne arról, hogy vizsgálatot indít az ügyben.

A Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói egy hónapja foglalták az intézmény Vas utcai épületét tiltakozva a szerintük antidemokratikus fenntartóváltás ellen. A Vidnyánszky Attila vezette alapítvány alá került egyetem vezetői lemondtak,

helyükre pályáztatás és szenátusi jóváhagyás nélkül Novák Emil filmrendezőt és Zalán János színészt tette meg rektorhelyettesnek a kuratórium elnöke szerda este.

Miután erről a hallgatók is csak a sajtóból értesültek, úgy döntöttek, hogy blokád alá veszik az SZFE Film- és Médiaintézetének Szentkirályi utcai épületét is. Vidnyánszky ezt megelőző nap, kedden, mindenféle indoklás nélkül menesztette az SZFE kancellárját, Vonderviszt Lajost is, utódja Szarka Gábor ezredes lett.