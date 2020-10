Rövid időn belül újabb titkosszolgálati vezetőt cserélhet le a kormány

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Vezetőváltás várható a polgári hírszerzésért felelős Információs Hivatalnál (IH), írja a hvg.hu a parlament honlapján pénteken közzétett bizottsági napirendek alapján. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jövő kedd délelőtti zárt ülésén az első napirendi pont lesz Bunford Zsolt nemzetbiztonsági dandártábornok IH főigazgató-jelölti meghallgatása.

Az IH honlapja alapján Bunford Zsolt jelenleg elemző főigazgató-helyettesi posztot töltötte be, míg a főigazgató 2018 októbere óta Czukor József. Mint a lap írja, Czukor korábban is dolgozott már az IH-nál, 1993 és 1997 között főosztályvezetői, 2002 és 2004 között szintén főigazgatói tisztséget töltött be.

Rövid időn belül ez lehet a második vezércsere a titkosszolgálatok élén: a kémelhárítással és az állami tisztviselők átvilágításával foglalkozó Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét, Kiss Zoltánt szeptember közepén váltotta le váratlanul Orbán Viktor, utódja Bárdos Szabolcs lett.