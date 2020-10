Az EU egyelőre nem vetett ki szankciókat Lukasenka ellen, de hamarosan ez is megtörténhet

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Az EU egyelőre nem vet ki szankciókat Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökre, annak ellenére, hogy diplomáciai források szerint a tagországok külügyminisztereinek hétfői tanácskozásán erről megállapodás született.

Az Európai Unió Tanácsának hétfőn elfogadott következtetései megerősítik, hogy az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztás nem volt sem szabad, sem tisztességes, és Lukasenka nem rendelkezik demokratikus legitimitással. A külügyminiszterek kilátásba helyzeték, hogy a választások elcsalásáért és az azt követő tüntetések elnyomásáért szankcionált 40 személy listáját a jövőben kibővítik -akár Lukasenka személyével is -, amennyiben a helyzet nem javul az országban.

Az EU továbbra is támogatja Fehéroroszország szuverenitását, és az önkényesen fogva tartott személyek szabadon bocsátásra, a tisztességes választások kiírásra és nemzeti párbeszédre szólít fel. Emellett központi szinten csökkenti a fehérorosz hatóságokkal folytatott diplomáciai együttműködést, növeli a civil szervezetek és a független média és az erőszak áldozatainak pénzügyi támogatottságát - közölték.



Ismét rengeteg letartóztatás

Több mint hétszáz embert vettek őrizetbe vasárnap a fehérorosz fővárosban, valamint az ország más településein tartott tiltakozó megmozdulásokon - közölte a minszki belügyminisztérium.

Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A hétfőn tájékoztatás szerint az előállítottak többségét még nem bocsátották szabadon.

A Vjaszna emberi jogi szervezet arról számolt be, hogy a rendőrök bottal verték a tiltakozókat, és könnygázt és vízágyút is bevetettek. Az őrizetbe vettek között számos újságírói is volt.

Hétfőn a fehérorosz hatóságok kiengedtek az Állambiztonsági Bizottság (KGB) vizsgálati fogdájából és házi őrizetbe helyeztek két, Viktar Babarika volt ellenzéki elnökjelölthöz közel álló üzletembert, miután Aljakszandr Lukasenka elnök szombaton órákat töltött velük a létesítményben.

Az állami televízió tudósítása szerint a nagyjából négy és fél órás találkozón részt vett a választási kampány kezdete, június óta bebörtönzött Babarika is. Úgy tudni, hogy a megbeszélés központi témája a tervezett alkotmányos reform volt.

Már két hónapja vannak tiltakozó megmozdulások Fehéroroszországban az augusztus 9-ei, széles körben elcsaltnak tartott elnökválasztás miatt, amelyen a hivatalos eredmény szerint 80,1 százalékkal választották újra Lukasenkát, immár a hatodik egymást követő mandátumára. (MTI, DW)