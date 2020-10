Újranyitott London legendás magyar étterme, a Gay Hussar, de már úgy hívják, hogy Noble Rot, vagyis Nemespenész

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Amikor 2016-ban felmerült, hogy bezárják, a törzsvendégek annyira gyászolták, hogy Gulyás Szövetkezet néven összeálltak, hogy közösségileg megvásárolják. Az elmúlt évtizedek munkáspárti elnökeinek törzsasztala volt itt, ahol olyan írók, mint T. S. Eliot mellett a Labour és a befolyásosabb szakszervezetek vezetői szerettek táplálkozni, inni és intrikálni. És az étlapon tényleg virtigli magyar fogások szerepeltek 1953 óta. Egészen a 2018-as bezárásáig.



A SoHo-i éttermet minden valószínűségre rácáfolva nem egy emigráns magyar, hanem Victor Sassie, egy svájci tengerész és egy walesi anyag brit gyermeke alapította. Aki romantikus körülmények között ismerkedett meg Magyarországgal, merthogy magyar szál azért volt a sztoriban, nem is akármilyen.

A férfit, vagyis akkor még 17 éves kamasz fiút a Brit Éttermek Szövetsége küldte 1932-ben gyakornokoskodni Budapestre, a Gundel étterembe. Hét évig tanulta a magyar konyhát, hogy 1939-ben hazatérve megnyissa első saját éttermét, a Budapestet. De az országgal ezután sem szakadt meg a kapcsolata, annyira nem, hogy a háború alatt is sokat járt Budapesten, bár ekkor már az is motiválhatta, hogy a brit hírszerzés beszervezte.

Az 1953-ban megnyitott, hangulatosan sötét belterű Gay Hussar, aminek két különtermében kiválóan lehetett terveket szőni, azonnal népszerű lett a Labour vezetői, a baloldali értelmiség és a balos újságírók körében. De a helyet a toryk közül is sokan kedvelték, a politikai legendák szerint párttársai itt tervelték ki Margaret Thatcher miniszterelnök megbuktatását is, és művészkörökben is népszerű volt.

Egy közszájon forgó anekdota szerint Tom Driberg munkáspárti képviselő a hatvanas években itt, az egyik különteremben próbálta rávenni a fiatal Mick Jaggert, hogy a párt színeiben is induljon a választásokon. A Financial Times szerint Driberg - aki nyíltan meleg volt - nemcsak politikai ajánlatot tett, Jagger ezért elmenekült az étteremből.

A hely nevét mégsem egy meleg lovas katonáról, hanem egy operettről kapta. Kálmán Imre első, azonnal világsikerré váló operettjének, az 1908-ban Budapesten bemutatott Tatárjárásnak a világszerte ismert angol címe ugyanis a The Gay Hussars volt. A gay szó eredetileg ugyanis olyasmit jelenetett, hogy vidám, jókedvű, színes, élvhajhász és csak fokozatosan kezdték homoszexuálisokra alkalmazni azt.

A helyet idővel egyre kevesebb élvonalbeli politikus látogatta, nem függetlenül attól, hogy a Tony Blair vezette, a pártot a korábbihoz képest jobbra kormányzó újhullámos munkáspártiak a gasztronómiában is modernebbet kedvelték a hagyományosan prezentált magyaros ételeknél.

A 2018-ban bezárt Gay Hussart végül nem a törzsvendégek Gulyásszövetkezete, hanem két fiatal londoni vendéglátós Dan Keeling és Mark Andrew szerezték meg és idén ősszel újranyitották. Talán a gay szó jelentésváltozádsa miatt Nobel Rot, vagyis Nemespenész vagy Nemesrothadás néven. Ez sem véletlen, a két vendéglátós ugyanis kezdetben borban utazott és ez a bormagazinjuk címe is. A nemesrothadás az aszúsodás mögött álló jelenség egyébként, tehát itt is erős a magyar kapocs.

A Noble Rot beltere.

Az új tulajok a belteret és a menüt is modernizálták, utóbbin párt magyar ihletésű fogás maradt, például a gulyás és - nekünk talán kicsit meglepő módon - az újrafogalmazott kaszintojás.

