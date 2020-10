Szigorítana a kormány a karanténszabályokon

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az eddigi 50 ezer helyett akár 150 ezres bírságot is kaphat, akit karanténba helyeznek, de nem tartja be a korlátozást. Az erről szóló módosító javaslatot pénteken nyújtotta be a parlamentnek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Ha valakit egymás után többször is szabálysértésen érnek, újabb és újabb büntetéseket szabhatnak ki rá, egy nap alatt össszesen legfeljebb 600 ezer forintot.

A javaslat csökkenteni szeretné az karanténnel kapcsolatos adminisztratív terheket. „A karanténkötelezettséggel kapcsolatban gyakorlati nehézséget okoz, hogy azt valamennyi esetben önálló eljárásban, formalizált határozattal kell elrendelni” - írják. Mivel az ügyek tömegessé váltak, a javaslat külföldről való beutazás esetén kivezetné a hatósági eljárást.