Gulyás Gergely és Varga Judit mozgalmas napjai

Soha nem teszteltünk még ennyit, és soha nem is volt még ennyi pozitív a tesztek között.

A kormány viszont még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar védekezés sikertörténet.

Nagy kérdés, kiket fertőzhetett meg a koronavírusos Varga Judit,

hogy meddig lehet még maszk nélkül focimeccsre járni,

és hogy milyen koronavírus idején szakítani.

A csütörtök reggeli adatok szerint 46, koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset történt Magyarországon az elmúlt 24 órában. Ez a második legmagasabb halottszám a szerdán közölt 48 után. Ahogy az alábbi grafikon is mutatja, a járvány határozottan terjedőben van Magyarországon:

A szakértők rég mondják, hogy a járvány állásáról csak a halottszámokból érdemes tájékozódni, ugyanis a napi új fertőzöttek száma már semmit nem mond, mióta elértük a tesztkapacitásaink tetejét. Mintha csak erre akarnának válaszolni a hatóságok, csütörtökre minden eddiginél jobban nekidurálták magukat a tesztlaborok, és rekordmennyiségű, 16 361 teszt eredményéről számoltak be csütörtökön. Ezzel viszont együtt járt a pozitív tesztek számának emelkedése is: 2032 új fertőzöttet azonosítottak, ami szintén rekord. A legrosszabb hír azonban az, hogy a teszt/fertőzött arány így is nagyon magas, több mint 12 százalékos, holott a WHO szerint ennek a számnak 5 százalék alatt kellene lennie ahhoz, hogy elmondhassuk, körülbelül látjuk a valós fertőzöttségi helyzetet.

Kollégánk, Szurovecz Illés a Kormányinfón szembesítette Gulyás Gergely miniszert az elmúlt másfél hónapban megugró halálozási adatokkal, a politikus azonban érdemben nem válaszolt a felvetésekre, csak hajtogatta, hogy a magyar járványkezelés sikeres.

Gulyásnak nem volt válasza arra sem, miért nem kötelező a maszkviselés a focimeccseken, például a teltházasnak ígérkező hétvégi Fradi-Újpesten. A miniszter szerint a focimeccseken mindenki biztonságban érezheti magát, még akkor is, ha a vendégek között nem hagynak ki ülőhelyeket, és nincsenek is maszkban a drukkerek.

Annak ellenére, hogy Gulyás többször is elmondta csütörtöki sajtótájékoztatóján, hogy a kormány egyelőre nem tervez újabb járványügyi szigorításokat, délután már kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be az Origo, hogy rendeletben tervezi maszkviselésre kötelezni a szabadtéri rendezvények és sportrendezvények látogatóit.

Szél Bernadett független képviselő közben írásban kérdezte az Emberi Erőforrások Minisztériumát a koronavírus elleni védekezésről, hogy miért nem tesztelünk többet, hogy hány orvos és nővér van Magyarországon, akik tudnak lélegeztetőgépet kezelni. Rétvári Bence válaszában a kérdések többségére nem adott érdemi választ, helyette azt vágta Szél fejéhez, hogy lejáratja a hazáját.

A Direkt36 hosszú cikkben mutatta be az áprilisban a koronavírus terjedése miatt bezárni kényszerülő tatai kórház egyik dolgozóját, aki 4 hónapot töltött kórházban, élet és halál között, miután koronavírussal fertőződött az osztályára érlező betegek nem megfelelő tesztelése miatt.

Kedden kiderült, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter koronavírussal fertőződött. Bár a kormány szerint más kormánytag nem került kapcsolatba a vírussal, Varga Juditnak nagyon zsúfolt volt programja a hét elején, volt Bayer Zsolt vendége, járt a Pesti TV stúdiójában és kézfogással gratulált a Kúria új elnökének is.

Nem olyan közeli kontaktok

Egy külföldi kutatásból kiderült, hogy az elhízott embereknél nemcsak súlyosabbak lehetnek a koronavírus tünetei, de a vakcina is kisebb hatásfokú lehet.

Az amerikai járványügyi központ pedig módosította a közeli kontakt meghatározását, ezután mindenki közeli kontaktnak számít, aki 24 órán belül összesen legalább 15 percet töltött fertőző emberek két méteres közelében. Eddig csak az volt közeli kontakt, aki legalább negyed órát töltött egy igazolt fertőzött két méteres közelében.

Ahogy elharapózik Európában a második hullám, úgy éled fel a nyugati országokban a vendégmunkásokkal kapcsolatos aggodalom, Nagy-Britanniában most attól félnek, nem lesz elég pulykahús karácsonyra, ha nem jöhetnek keleti vendégmunkások dolgozni a pulykafarmjaikra.

Magyarország mellett Csehországban és Németországban is rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma, Németországban 11 200, Csehországban 14 986 koronavírusteszt hozott pozitív eredményt az elmúlt 24 órában.

Spanyolország szerdán elérte az 1 milliós esetszámot (ebben persze a már felépült emberek is benne vannak). A világon Spanyolország a hatodik ilyen állam, az USA, India, Brazília, Oroszország és Argentína után.

A koronavírussal fertőződött Sophie Wilmes belga külügyminiszter intenzív osztályra került, de szóvivője szerint állapota stabil.

Az Egyesült Államok már a napi ezres halálozás fölött jár, de helyi szakértők szerint a legrosszabb még hátra van.

A CNN pedig nagy riportban tárta fel, milyen szakítani és válni koronavírus idején. A válasz pedig: nem könnyű. Nehezebb felszámolni a közös háztartást, nehezebb új életet kezdeni, még több a probléma a gyerekelhelyezéssel. Ráadásul sok párnál éppen a járvány miatt összezártság adja a végső lökést a szakításhoz.