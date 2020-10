Müller Cecília azt mondja, semmi ok a pánikra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Mivel Belgium intenzív ágyai lassan megtelnek, Ursula von der Leyen felvetette, hogy az EU vezetőinek meg kellene könnyíteniük a koronavírusos betegek szállítását a tagállamok között.

Németország részleges lezárást jelentett be.

Bár a környező országok többnyire zárják az iskoláikat, a magyar kormánynak a szeme se rebben.

Már több mint 3000 ezer koronavírusost ápolnak kórházban, de Müller Cecília szerint pánikra semmi ok.

Az operatív törzs szerda reggeli tájékoztatója szerint 43 koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset történt Magyarországon az elmúlt 24 órában. Ezzel összesen 1578 főre nőtt a magyar halottak száma a koronavírus-járvány eleje óta, többségük szeptemberben és októberben halt meg. Ebben a hírlevélben általában napi halálozási adatokat szoktunk grafikonon mutatni, itt most mégis a teljes halálozási görbét mutatjuk, hogy érthetőbb legyen az őszi és a tavaszi hullám közti viszony és az, mire számíthatunk.

Ami rosszabb, hogy egyre többen szorulnak kórházi kezelésre is, már 3166 koronavírusost ápolnak kórházban, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen. Az új fertőzöttek száma továbbra is 2000 fő fölött van, annak ellenére, hogy még mindig nem teszteljük túl magunkat.

Azt, hogy mennyire terjed a vírus, jól mutatja az is, hogy az utóbbi napokban gomba módra szaporodtak el azok a hírek, amikben közéleti szereplők jelenik be, hogy megfertőződtek. Szerdán Rost Andrea operaénekesről írtuk meg, hogy koronavírussal kórházba került, ráadásul még a Fővárosi Közgyűlés is elmaradt, mert olyan sok képviselő van karanténban vagy kezelés alatt.

Müller Cecília országos tisztifőorvos is reflektált arra, hogy egyre nő a kórházban ápoltak száma, sajtótájékoztatóján azt mondta, csak külföldről lehet hallani olyasmit, hogy majdnem beteltek a kórházi ágyak, Magyarországon viszont nincs ok a pánikra, mert van elegendő férőhely.

A 444 korábban beszámolt egy 68 éves férfiról, aki koronavírusos volt, és április 14-én meghalt, de nem szerepel az operatív törzs által vezetett listán. Müller Cecília szerdai sajtótájékoztatóján erre is válaszolt, azt mondta: de, szerepel. Csak azt nem árulta el, hol.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus osztályvezető főorvosa a Kossuth Rádiónak arról beszélt, úgy tűnik, hogy a fertőzöttek többsége sajnos nem kerülte el a tömegrendezvényeket, megbetegedésük előtt sokan tartózkodtak zsúfolt helyen.

Szerdától némileg változtak a karanténszabályok is Magyarországon, itt írtunk róluk részletesen.

De a jelenlegi szabályokat sem könnyű betartania mindenkinek, most garázdasággal vádolja az ügyészség azt a férfit, aki a nyáron ököllel támadt egy pécsi biztonsági őrre, miután az felszólította, vegyen fel maszkot.

Szerdán összeszedtük egy cikkben azt is, hogy a legtöbb keleti EU-tagállamban már korlátozták az iskolák nyitvatartását, és sokhelyütt online oktatásra tértek át, Magyarország azonban egyelőre nem tervez iskolabezárásokat.

Baromi nagy szívás

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte az EU-tagállamok vezetőit, hogy segítsék a kezelésre szoruló koronavírusos betegek szállítását a kórházi kapacitásaik végén járó tagállamokból a kevésbé érintett országokba. Jelenleg különösen Belgiumban rossz a helyzet, az országban lassan elfogynak a szabad intenzív ágyak. Közben Hollandia már megkezdte a legsúlyosabb helyzetben lévő kórházaiban ápolt betegek átszállítását Németországba.

Közben Németország is egy hónapos részleges lezárást jelentett be, igaz, ezek még mindig enyhébb intézkedések a tavasszal bevezetetteknél.

További 100 millió eurót mozgósít az Európai Unió gyorsan eredményt mutató antigéntesztek beszerzésére, ezzel is segítve a tagállamok küzdelmét a koronavírussal szemben.

A szlovák egészségügyi minisztérium elrettentő célzattal videón mutatta be, milyen az, ha amikor valakit lélegeztetőgépre kell kötni. Nem tűnik kellemesnek.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök tévébeszédében azt mondta, „baromi nagy szívás” a jelenlegi vírushelyzet, de arra kérte a kanadaiakat, tartsanak ki.

Melbourne közben ünnepel, a 4,9 millió lakosú ausztrál városban 112 napig volt érvényben kijárási korlátozás, ennek lett vége most.

Szakemberek szerint különösen figyeljenek magukra azok, akiknél szezonális depresszió jelentkezik az idő hidegebbre fordultával, ez ugyanis idén összeérhet a világjárvány miatt érzett szorongással.