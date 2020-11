Müller Cecília: Itt van az idő, mindenki vegye komolyan az intézkedéseket

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Növekszik a regisztrált fertőzöttek átlagéletkora, múlt héten megközelítette a 46 évet, mondta szerdán Müller Cecília tisztifőorvos. Az elmúlt négy hétben az igazolt fertőzöttek negyede 40-49 éves volt.

Százezer lakosra vetítve így néz ki a korosztályi megoszlás az elmúlt négy hét igazolt fertőzöttei közt:

20-29 évesek: 1165

30-39 évesek: 935

40-49 évesek: 1120

50-59 évesek: 1038

60-69 évesek: 1127

80 felettiek: 1040.

A 70-79 éveseket nem említette Müller, de az is lehet, hogy az utolsó korosztálynál véletlenül mondott 70 helyett 80-at. A hivatalos koronaoldalon ezt nem lehet ellenőrizni, mert nem közölnek korosztályi bontást. Igaz, a kevés teszt miatt az igazolt fertőzöttekre vonatkozó adatok nem is igazán informatívak. Ezt mutatja az is, hogy az utóbbi napokban rendre 20 százalék felett volt a pozitív tesztarány.

Müller szerint a kedden bejelentett intézkedések azt a célt szolgálják, hogy megtartsák a kórházak működőképességét. Azt mondta: „Itt van az idő, mindenki vegye komolyan az intézkedéseket.” Részletesen írtunk róla, hogy mindez miért tűnik kevésnek a járvány lassításához.