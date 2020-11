Georgiában Biden, Észak-Karolinában Trump nyert, ezzel vége az elnökválasztásnak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Bár már november 7-én biztos volt, hogy Joe Bidennek elég elektori szavazata van ahhoz, hogy megnyerje az amerikai elnökválasztást, több államban még a mai napig is számolták a szavazatokat. A New York Times szerint viszont péntek estére az utolsó két államban is végeztek a szavazatok összesítésével, így kiderült, hogy

Georgia államban Joe Biden 14 ezer szavazattal, 0,28 százalékkal többet kapott, mint Donald Trump,

Észak-Karolinában pedig 74 ezerrel többen szavaztak Trumpra, 1,3 százalékkal többen, mint a korábbi alelnökre.

Így Joe Bidennek összesen 306, Donald Trumpnak 232 elektori szavazata van. Még egy államban, Arizonában számoltak egészen máig, de magyar idő szerint péntek reggel kiderült, hogy ebben az államban is Joe Bidenre szavaztak többen. A Demokrata pártnak és jelöltjének összesen öt olyan államban sikerült nyernie, ahol négy éve Trump legyőzte Hillary Clintont. Ilyen volt többek között Arizona és Georgia is.

Az, hogy Georgiában sikerült a demokrata jelöltnek nyernie, óriási fegyvertény, mert ebben a délkeleti államban utoljára 1992-ben nyert demokrata jelölt. Az állam viszont január végéig még biztos, hogy politikai küzdőtér marad, akkor ugyanis két szenátusi hely is ebben az államban fog eldőlni. Az elnökválasztással együtt két szenátort is meg kellett volna választani az államban, ezeket a választásokat viszont januárban meg kell majd ismételni, mert egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok legalább 50 százalékát. Az pedig ezen a két választáson dől majd el, hogy a szenátusban a Republikánus vagy a Demokrata pártnak lesz-e többsége.

