Ma reggelre már végképp mindenkinek világossá válhatott, hogy milyen iszonyú súlyos a járványhelyzet Magyarországon.

Nem csak önmagában arról van szó, hogy a pécsi kórház professzora vérfagyasztó állapotokat festett le, hogy az elmondása szerint “rettenetes, tűrhetetlen, végveszélyig sodró állapotban” zajlik a koronás betegek ellátása. A dolog attól lesz még ijesztőbb, ha belegondolunk: a részben katonai irányítás alá került magyar egészségügyből eddig milyen ritkán szivárgott bármilyen hír, nem hogy névvel és arccal vállalt orvosi beszámoló egy összeomlás szélén táncoló koronakórházból.

Egyre világosabb, hogy ezer sebből vérzik, a kormány nagy felkészülése a második hullámra, és egyelőre nem látszik, hogy ezzel a döntéshozók hajlandóak lennének szembenézni. Egy sor kérdésben, például a beígért bértámogatásnál, mintha improvizálni próbálnának.

Javulásra pedig egyelőre nem számíthatunk, hét nagyváros szennyvizében is emelkedett a koronavírus koncentrációja, ami arra utal, hogy ezeken a területeken a következő két hétben tovább növekszik a fertőzöttek száma.

Az nagyon jó hír, hogy már tényleg belátható közelségben a vakcina, az talán kevésbé, hogy könnyen lehet, évente újra és újra be kell majd adni.

“... irányvonal mentén anyagot kell írnia elsősorban migránsokról, Brüsszelről, egyebekről”

Aki viszont az állami médiából próbál tájékozódni, az ezeknek a híreknek egy részéről biztosan nem értesül, pénteken kora reggel például így nézett ki a hirado.hu nyitóoldala:

Azt eddig is mindenki láthatta, hogy milyen tempóban tolták a propagandát és hajlították a valóságot az MTVA-nal, de mára az is kiderült, hogyan néz ki ez a folyamat belülről, ugyanis kiszivárgott egy hangfelvétel egy belső eligazításról.

Ezen Bende Balázs, a külpolitikai rovat vezető szerkesztője beszél többek között arról, hogy

az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják;

megadott irányvonal mentél kell anyagokat gyártani elsősorban migránsokról, Brüsszelről és egyebekről;

és ha valamit túl erős lenne egy anyagban a riporternek kimondani, akkor fel kell hívni megszólalónak például Szánthó Miklóst, a kormányközeli Alapjogokért Központ igazgatóját - aki segít „odabaszni”

A jogállamisággal? Köszönjük, megvagyunk!

Csak most kezdjük megérteni, mit jelentenek azok a változások, amiket a héten még a járvány megállítása előtt muszáj volt sürgősen keresztülvinni a kormánynak az örökbefogadás újraszabályozásától, a nemi szerepek alkotmányos kijelölésén át, a gyülekezési jog megnyirbálásáig.

Ezek a kérdések egyébként nem csak a magyar politikában érdekesek, főleg mióta az unióban felmerült, hogy bizonyos támogatások kifizetésének jogállami feltételei lehetnek. Ezt az elképzelést a magyar és a lengyel kormány egyelőre nem fogadta kitörő örömmel, és most már a lengyel miniszterelnök is vétóval fenyegetőzik az EU jogállamisági mechanizmusa miatt.

Trumpot már nem lehet az oroszokra kenni

Tovább próbálgatjuk magunkat új műfajokban, csütörtökön este élesedett a 444 második podcastja, amiben Plankó Gergő szerkesztő és Király András, amerikaiügyi szaktudósító beszélgettek az elnökválasztás eredményéről és tanulságairól. Például arról, hogyan vált Trump és legszűkebb családja eggyé a Repulikánus Párttal, és hogy mi a hasonlóság a nem trumpista déli republikánus, és a kiábrándult fideszes szavazó legendája között. Péntek reggelre az is kiderült, hogy az amerikai választások biztonságáért felelős kormányszerv szerint nem volt tömeges csalás az idei elnökválasztáson. A 444-es beszélgetés egyébként Spotifly-on és a Google Podcast platformján is meghallgatható már, és érdemes bekövetni a csatornánkat, mert nagyon hamarosan indul egy vadonatúj, rendszeres podcast sorozatunk is.

Ezen kívül még két örömteli hír:

Ha ma csak egy cikket…

Szerintem csak egy cikket nem lehet, de ha mégis, akkor Fődi Kitti megdöbbentő riportját olvassa el egy kisvárosi főorvosról, aki havi ötvenezer forintért nem rakja ki a krónikus osztályról a betegeket!