Tragikus véget ért egy gyerekrablás Kanadában

Agyonlőttek egy egyéves kisfiút Kanadában, az ontariói Kawartha Lakes település közelében. A gyermek egy olyan platós kisteherautóban utazott, amit rendőrök próbáltak lövésekkel feltartóztatni. Azt, hogy a rendőrök golyója végzett vele, hivatalosan még nem erősítették meg.

"Még túl korai lenne megállapítanunk, hogy miért nyitottak tüzet a rendőrök, és pontosan mi is történt" - nyilatkozta a sajtónak Monica Hudon, a Különleges Nyomozóegység nevű belső vizsgálati szerv szóvivője.

A Kawartha Lakes-i rendőröket csütörtök reggel riasztották egy családi viszályhoz azzal, hogy abban fegyver is előkerült, és egy egyéves gyermeket az apja el akar rabolni. A történtek egyik szemtanúja azt mesélte, hogy egy nő a gyermeke és a terapeutája társaságában kopgott be hozzá, menedéket kérve. "Pár ember érkezett, be akartak jönni, hogy menedéket találjanak, és arról magyaráztak, hogy a férje egy babával távozott" - mesélte a Global Newsnak a szemtanú.

A rendőrök a Guardian beszámolója szerint hamar megtalálták az apa platós kisteherautóját. Amikor megpróbálták feltartóztatni, a kocsi belehajtott az egyik rendőrautóba és egy másik kocsiba. Közben egy rendőrt is elgázolt. Három rendőr ekkor nyitott tüzet a kisteherautóra, aminek a hátsó ülésén a csecsemő utazott.

A Különleges Nyomozóegység közleménye szerint a gyermek a helyszínen életét vesztette lőtt sebtől. 33 éves apját szintén meglőtték, őt kritikus állapotban szállították egy torontói kórházba. A civilek halálával járó rendőri lövöldözéseket vizsgáló egység most hét nyomozóval vizsgálja a történteket. Az ontariói rendőrség közben közleményben nyilvánította részvétét a gyermek halála miatt, de egyben arra szólította a közvéleményt, hogy egyelőre még tartózkodjon a történtekkel kapcsolatos találgatásoktól. (Via The Guardian)