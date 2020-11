Az utolsó tesztek is megerősítették a Moderna vakcinájának 94 százalékos hatékonyságát

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az utolsó tesztek is alátámasztották, hogy a Moderna vakcinája 94 százalékos hatékonysággal bír, már csak az engedélyeztetés van hátra.

Az amerikai cég már korábban bejelentette, hogy a vakcina 94,5 százalékos hatékonyságot mutat, és a cég szerint a beoltott tesztalanyoknál nem jelent meg semmilyen súlyos betegség. A Moderna vakcinájának másik nagy előnye, hogy a hasonló eredményt produkáló Pfizer-vakcinával szemben, ez 30 napig akár egy sima hűtőszekrényben is tárolható.

A cég be is nyújtotta az adatokat Egyesült Államok, Európa és az Egyesült Királyság szabályozó hatóságainak, hogy minél hamarabb megszerezhessék az engedélyt a vakcina árusításához. A vállalat reményei szerint december 17-én már le is tudnak ülni tárgyalni az amerikai hatóságokkal.

Az Egyesült Királyság még azon a héten rendelt 5 millió vakcinát a cégtől, amikor az bejelentette a 94,5 százalékos hatékonyságot, de ezen a héten további 2 milliót is rendeltek. Bár szerte a világon kötött üzleteket a cég, az első adagokat mégis az Egyesült Államokban fogják eladni, és a Moderna szerint az év végéig 20 millió ember juthat így vakcinához, ami igencsak optimista elképzelésnek tűnik, ha még csak most jön az engedélyeztetés. (Guardian)