Román politikusok tiltakoznak, amiért Szijjártó Péter hangüzenetben kampányol az RMDSZ mellett a romániai választáson

Belpolitikai botrányhoz vezetett Romániában, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter rögzített telefonos üzenetben kampányol az RMDSZ mellett a vasárnapi választáson - írja a hvg.hu. Szijjártó üzenete azonban nemcsak az RMDSZ címlistáján szereplő választókhoz jutott el, hanem román anyanyelvű szavazókhoz is, akik közül többen felháborodtak ezen, és több román politikus is tiltakozott.

„Remélem jó egészségben vannak, bizony nehéz idők ezek és az erdélyi magyarság nagyon kemény és komoly feladat előtt áll” - így kezdődik Szijjártó hangüzenete, amiben szavazásra buzdít. A külügyminiszter szerint azért kell elmenni szavazni, mert „a magyar kormány segítsége sokkal többet ér, ha a magyaroknak erős képviselete lesz Bukarestben”.

Victor Ponta korábbi miniszterelnök a Facebookon osztotta meg Szijjártó hangüzenetét, és azt írta: „Figyelem! Figyelem! Ha ön román állampolgár, és valahol Erdélyben él, várhatóan magyar nyelvű kampányüzenetet fog kapni – anélkül, hogy igényt tartana erre”. Ponta össze is foglalta a hangüzenet tartalmát románul, majd hozzátette: „Nem értettem pontosan, mit akar, hogy az RMDSZ-nek vagy Szijjártónak legyen erős képviselete a bukaresti parlamentben”. Ponta szerint azzal semmi baj nincs, ha valaki, aki indul a választáson, választási üzenetekkel bombázza a szavazókat, az viszont nem biztos - írta - hogy ez egy másik állam külügyminiszterétől is legális lépés. Ponta azt is hozzátette, hogy ha még mindig ő lenne a miniszterelnök, azonnal leállíttatná ezt a kampányt. Most annyit tehet, hogy a román kormány külügyminiszteréhez fordul.

A magyar kormány több más tagjai is kampányoltak az RMDSZ mellett, a választás előtt néhány nappal Gulyás Gergely vitte Erdélybe a Fidesz támogató üzenetét. Az RMDSZ és a Fidesz viszonya egyébként nem volt mindig ennyire kiegyensúlyozott, Orbánék évekkel ezelőtt inkább lecserélték volna az erdélyi magyarokat képviselő pártot, miután azonban ez nem jött be, szövetséget kötöttek az RMDSZ-szel.

Az RMDSZ maga is igyekszik szavazásra bírni támogatóit, egy kampányvideójuk például arról szól, hogy egy székely férfi rémálma szerint csak két ember megy el szavazni egész Romániában, az elnök és a miniszterelnök, majd az új kormány Adrian Minune romániai roma manele-énekest nevezi ki Románia budapesti nagykövetének. Rémálmából ébredve szavazni ráncigálja feleségét, mondván: ha két ember megy szavazni, akkor elmennek ők is, hiszen ők is ketten vannak, így egyenlőek lesznek a románokkal.

Egyelőre úgy tűnik, a buzdítás nem olyan sikeres, az MTI szerint a reggeli, délelőtti adatok alapján Románia magyarlakta vidékein elmarad a részvétel az országos átlagtól.