Soros Györgyöt felháborítja, hogy Merkel engedett Orbánék zsarolásának

A kompromisszum, amit Angela Merkel Orbán Viktorral és Mateusz Morawieckivel kötött a jogállamisági mechanizmusról, a lehető legrosszabb feloldása volt a konfliktusnak, ezt írja csütörtökön megjelent véleménycikkében Soros György.

"Nem tehetek mást, mint hogy kifejezem azt a morális felháborodást, amelyet azok az emberek érezhetnek, akik az EU-ban az európai és univerzális értékek védelmezőjét látták." - írja a filantróp üzletember, aki arra is figyelmeztet, hogy a kompromisszum miatt meginoghat az uniós intézményekbe és a helyreállítási alapba vetett, nehezen elért bizalom. Hogy milyen kompromisszumot kötöttek a magyar és lengyel miniszterelnökkel, hogy ne vétózzák meg az uniós költségvetést, arról itt írtunk részletesebben.

A magyar kormány által főgonosszá minősített, magyar származású üzletember a Project Syndicate oldalán megjelent cikkében azt írja,"Orbán Viktor kleptokrata rendszere" és az illiberális Jog és Igazságosság párt vezette lengyel kormány megkérdőjelezi az Európai Unió alapjait jelentő értékeket, az pedig, hogy az unió vezetői ezt legitim politikai pozíciónak fogadják el és engednek a nyomásnak, csak egyre nehezebb helyzetbe hozza majd az EU-t, sőt, annak fennmaradását veszélyezteti.

Soros azt írja, megérti, hogy Angela Merkel német kancellár nehéz helyzetben van, mert most, hogy Emmanuel Macron francia elnök belpolitikai ügyekkel van elfoglalva, gyakorlatilag ő maradt az EU egyetlen de facto vezetője, és a brexit után Merkel valószínűleg nem akarja, hogy más országok is az ő vezetése alatt akarják elhagyni az uniót. Márpedig Orbán az Európai Tanács ülése előtt Soros szerint már arra készült, hogy kilépteti Magyarországot az EU-ból, mert nem engedheti meg magának, hogy kiderüljön, mennyire elburjánzott a korrupció a kormányzása alatt. Ezzel együtt a befektető szerint nem lett volna szabad bedőlni Orbán blöffjének, amit az uniós költségvetés vétója jelentett.

Orbán számára óriási győzelem, hogy a kompromisszum szerint 2022 előtt biztos nem vezetnék be a jogállamisági mechanizmust, mert így Fidesznek nem kell emiatt aggódnia a következő választásokig. Ráadásul Soros szerint arra is elég ideje van a magyar kormánynak, hogy újabb törvény- vagy alkotmánymódosításokkal teljesen átfogalmazza a közpénz jelentését, ezzel legalizálva azt, hogy a közpénzeket ilyen-olyan módon magánvagyonokká változtassák, ahogy már el is kezdték az alapítványokra vonatkozó alaptörvény-módosítással, amiről hamarosan szavaz majd az Országgyűlés.

Soros azt is komoly problémának látja a kompromisszummal, hogy az Európai Tanács ezzel korlátozza az Európai Bizottságot abban, hogy az uniós jogszabályokat a saját jogon értelmezze. Ez veszélyes precedenst teremthet, mert aláássa a bizottság függetlenségét, és így az EU alapszerződését is sértheti.