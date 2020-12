Tényleg összevissza kapkod a Fidesz

Ünnep 444 Körben

Ahogy már beszámoltunk róla, a kormánytöbbség megszavazta a választási törvényeket módosító csomagot. Azonban még a szavazás perceiben is változott, hogy a törvényalkotási bizottság által elfogadott összegző javaslathoz képest végül mit támogatott a kormányoldal.

A kormánypárti képviselők ugyanis nem szavazták meg a Szabó Tímea javaslatára bekerült részt, ami a Pest megyei országgyűlési egyéni választókerületek (oevk) határait módosította volna.

Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. március 16-án. Előtte Kövér László házelnök. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Erre azért volt szükség, mert a lakosság mozgása miatt mára két oevk választásra jogosult népessége is több mint 20 százalékkal tér el az országos átlagtól. A tervezetet a Nemzeti Választási Iroda előző elnöke, Pálffy Ilona terjesztette elő még a nyáron, és a Párbeszéd frakcióvezetője nyújtotta be, mivel a szakértők szerint nem változtatott érdemben a mandátumeloszlás esélyein.

A zűrzavar, amiről reggeli, a törvénymódosítás körüli fideszes káoszt bemutató cikkünk szólt, ezek szerint az ülésteremben is folytatódott. Feltehetőleg az elmúlt hetekben másra koncentráló Orbán Viktor húzta be a féket, amikor értesült róla, hogy az összegzőbe ellenzéki javaslat is bekerült.

A 2022-es választásra készülve a választókerületek határait csak idén lehet módosítani. Ha a parlament a ma történtek ellenére eleget akar tenni a törvényből fakadó kötelességének, rendkívüli ülésnapokra lesz szükség az év végén, vagy módosítani kell a parlamenti képviselők választásáról szóló (kétharmados) törvényt, hogy lazítsanak a körzetmozgatási határidőn.

Kormánypárti képviselők a szavazás előtti szünetben az Országgyűlés plenáris ülésén 2017. június 13-án. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A kerületek határainak mozgatására vonatkozó határidő tologatására egyébként 2013-ban már volt példa.