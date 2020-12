Úgy tűnik, aki nem internetezik és nem nyugdíjas, mehet az oltási sor végére

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Húsz éve nem haltak meg annyian egy hónap alatt Magyarországon, mint novemberben.

A héten elárulták, hogy nem kötelező regisztrálni a védőoltáshoz, erre ma kiderült, hogy a sorrendben mégis szerepe lesz.

Az Egyesült Államokban 12 ezerrel több fiatal halt meg öt hónap alatt, mint más években ugyanebben az időszakban.

Kijárási tilalommal, szigorral készül Európa a karácsonyra.

És ön hogyan ünnepel?

Járványösszefoglaló.

15366. Ennyien haltak meg novemberben Magyarországon. Másfélszer* annyian, mint tavaly ugyanekkor. Több mint húsz éve nem volt példa hasonlóra.

Ezt a KSH-tól tudjuk, ahol tovább haladtak a heti halálozások feldolgozásával is, most a 47. hét (november 16-22.) került sorra. Az ábra az elmúlt öt év átlagához képest mutatja a többlethalálozást, aminek csak egy része jelenik meg a hivatalos koronavírusos halálozási adatokban.

Fotó: Created with Datawrapper

Péntek reggel 187 újabb koronavírusos fertőzött haláláról számolt be az operatív törzs. November 22-i szintre csökkent a kórházban levő igazolt fertőzöttek száma (7335), ebben nincsenek benne a kórházban ápolt covid-gyanús betegek. Négy napja 600-nál kevesebben vannak lélegeztetőgépen. Részletes adatokért, hosszú távú trendekért keresse járványoldalunkat!

Orbán Viktor szerint egy hétvége alatt mindenkit be tudnának oltani, ha lenne elég vakcina

A miniszterelnök megismételte, hogy készen áll az oltási terv. Mivel nem nyilvános, fogalmunk sincs, pontosan kik, hol, milyen keretek közt fogják beoltani az embereket, ha majd tényleg tömegével érkezik vakcina az országba. Erre tavasznál előbb nem számíthatunk.

Amikor már tömeges lesz az oltás, akkor a regisztráció szerint fogunk haladni

- mondta szintén Orbán Viktor. Ezek szerint mégis megéri regisztrálni, bár a héten végre megtudtuk Simicskó István KDNP-s frakcióvezetőtől, hogy regisztráció nélkül is kaphatunk oltást. Így viszont kérdés, mi lesz azokkal az emberekkel, akik most nem hallanak erről, vagy nem interneteznek, és nem is nyugdíjasok, így nem kapnak postai értesítést. Orbán Viktor elmondása alapján ők mind a sor végére kerülnek. Ha nyilvános lenne az oltási terv, ez is egyértelmű lenne. Azt sem tudjuk, mennyien regisztráltak eddig.

Szlávik: Egy látogatást meg lehet szervezni biztonságosan, egy ebédet már nem

A főorvos szerint legjobb, ha azokkal karácsonyozunk, akikkel amúgy is együtt élünk.

Német-amerikai vakcinákkal kezdünk

Ez már biztos. Jövő héten engedélyezhetik Európában a Pfizer/BioNTech, január 6-án pedig a Moderna vakcináját. Az Egyesült Államokban is ez a sorrend, csak egy lépéssel előttünk járnak, Mike Pence alelnököt éppen ma oltották be.

Katasztrófa-e?

Máshol is figyelik a többlethalálozást, amit a cikk elején idéztün. Az Egyesült Államokban 12 ezerrel több fiatal (25-44 éves) halt meg márciustól júliusig, mint ilyenkor általában. A hivatalos koronavírus-adatok csak 38 százalékát magyarázzák ennek. Vagyis nagyon sokan lehetnek, akik úgy esnek a járvány áldozatául, hogy előtte nem tesztelik őket.

Egy svájci politikus egy tévés beszélgetésben azt mondta, nem minden halál katasztrófa. Egy orvos pedig azt nyilatkozta, embertelen időseket mesterségesen lélegeztetni.

Koronakarácsony

Szombaton egész napos kijárási tilalom kezdődik Szlovákiában, ahol ráadásul a miniszterelnök is elkapta a koronavírust.

Macron francia elnök is karanténban ünnepel, miután elkapta a fertőzést. Köhög, lázas és fáradt.

Olaszországban is szigorú ellenőrzésre, és akár kijárási tilalomra készülnek az ünnepi időszakban.

Lengyelországban szilveszterre terveznek kijárási tilalmat, és az év elején is maradnak a korlátozások.

Spanyolországban Madrid tartományban tíz helyett végül csak hatan találkozhatnak egyszerre karácsonykor.

Itthon még nem tudjuk, milyen szabályok lesznek érvényben karácsonykor, hétfőn dönt a kormány. Önnek mik a tervei? Írja meg nekünk!

*Frissítés (18:02): A cikk eredeti verziójában tévesen azt írtuk, idén novemberben háromszor annyian haltak meg, mint tavaly. Helyesen: másfélszer annyian. A hibáért elnézést kérünk.