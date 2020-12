Karácsonyra új vírusvariánst kaptunk

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Némi megtorpanás után újra rekordszinten a koronavírus miatti halálozások száma Magyarországon.

Közben Nagy-Britanniában egy új, a tapasztalatok szerint a korábbinál fertőzőbb mutáció kezdett terjedni.

Ezért most az egész világ vesztegzár alá vonja a Brit-szigeteket.

Közben Magyarországon a kormány szentestére feloldja a kijárási tilalmat, és nem számolja bele a családi rendezvények tíz fős létszámkorlátjába a 14 éven aluli gyerekeket.

Pedig már a miniszterelnök se olyan optimista, mint két hónapja, amikor áprilisra várta a járvány végét.

Orbán most már 2021 végéig tartó járványhelyzettel számol.

A hétvégén meghaladta a nyolcezret a koronavírus-járvány magyarországi halálos áldozatainak száma. Az ügyesen kivédekezett első hullám után ősszel elszabadult a járvány, november 1. óta átlagosan tízpercenként hal meg koronavírusos beteg. A halálozások száma most megint egyre rosszabbul alakul, az elmúlt 24 órában újabb 183 halálos áldozatot regisztráltak. De már vannak javulásra utaló jelek is, a kórházi ápolásra és lélegeztetésre szorulók száma csökkenőben van, ahogy az újonnan azonosított fertőzöttek száma is.

Ezek alapján a korábban nagyon is optimista, a védekezés sikerét a halálozások számához kötő, a járvány végét áprilisra váró Orbán Viktor is pesszimistább hangulatba került, most úgy tippeli, hogy 2021 végéig fennmaradhat a járványügyi készültség.

Mindezek ellenére a kormány hétfőn úgy döntött, hogy szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat. Arról is döntöttek, hogy a 14 éven aluli gyerekeket nem kell beleszámolni abba a tíz főbe, ami a családi rendezvények felső létszámkorlátja.

Az ilyen, jó szívvel nem ajánlható nagy családi összejövetelek hasznos kiegészítője lehet a közösségitávolságtartó-pulóver, amely villogva-hangjelzéseket adva figyelmeztet, ha valaki túl közel kerül hozzánk.

Variáns, variánsom!

Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

Az új variáns miatt Nagy-Britanniában minden korábbinál szigorúbb óvintézkedéseket vezettek be, Európa pedig a Brit-szigetek teljes elszigetelésével reagált a helyzetre. Az EU tagállamai sorra tiltják meg a brit repülők érkezését, lezárták a Csalagutat, Nagy-Britanniából vonattal, se hajóval nem lehet a kontinensre utazni.

Ausztráliában is szigorú korlátozásokat vezettek be. Pedig ott december elején úgy tűnt, hogy már békében ünnepelhetik a karácsonyt, mígnem aztán Sydney-ben újabb góc alakult ki, amely miatt előbb Sydney-ben vezettek be kijárási korlátozásokat, most meg már Ausztrália szövetségi államai is zárnak a Sydney-ből érkezők elől.

Mondjunk valami jót is: az Európai Gyógyszerügynökség december 21-én engedélyezte a Pfizer/BioNTech vakcináját, így elvben december 27-én Európában is kezdődhet a tömeges oltás.

Rejtélyes halál

Alekszandr Kaganszkij kizuhant egy szentpétervári ház 14. emeletéről. Az ismert orosz rákkutató, akinek a koronavírus elleni első orosz vakcina fejlesztésében is nagy szerepe volt, azonnal életét vesztette. Hogy mi történt pontosan, az egyelőre rejtély.

Egy friss felmérés szerint még a republikánusok többsége is támogatná, ha Joe Biden kötelezőé tenné a maszkviselést a köztereken.

Zombinyércek: Tokyo Drift

A dániai nyércek november óta tartó történetének legújabb fordulata, hogy a már kétszer elföldelt nyérceket újra exhumálni fogják, hogy ezúttal már hamvasztással szabaduljanak meg tőlük, remélhetőleg végre végleg.

TL;DR