John Mulaney komikus 60 napra elvonóra ment

Fotó: Roy Rochlin/AFP

Alkohol- és kokainfüggősége miatt 60 napra elvonóra megy John Mulaney amerikai komikus és színész, a Saturday Night Live volt írója.

A 38 éves Mulaney korábban is nyíltan beszélt függőségeiről. A hétvégén egy pennsylvaniai rehabilitációs központba vonult be. (Page Six)