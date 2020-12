Európában sehol nem lesz nagy buli Szilveszterkor

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szigorúbb kijárási tilalommal, tűzijátékok betiltásával és magas bírságokkal akarják megakadályozni az europai országok, hogy állampolgáraik szilveszteri bulikon terjesszék a koronavírust. Magyarország a többiekhez képest laza szabályokkal várja a Szilveszter estét: tíz főig megengedett a háztartások keveredése, de este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom van, tehát a bulizni vágyók vagy vendégeiknél töltik az éjszakát vagy 8-ig hazaérnek. Emellett a kormány betiltotta bizonyos, egyébként csak ebben az időben megengedett tűzijátékok használatát és árusítását is, aki pedig ezt megszegi, az 150 ezer forintos bírságra is számíthat.

Németország

Németországban tilos az utcákon összegyűlni, ahogy tűzijátékot árusítani is, ami igencsak nagy fájdalom a németeknek, akik bolondulnak az újévi tűzijátékokért. Kisebb rakétákat, petárdákat egyébként lehet saját kertben fellőni, de aki ezt valamilyen közterületen teszi, ahol emberek gyűlhetnek össze, az akár 500-1000 eurós bírságot kaphat. Az éjszaka folyamán maximum öt ember találkozhat egymással, és legfeljebb két különböző háztartásból, viszont a 14 éven aluli gyerekeket ebbe nem kell beleszámolni.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban nem egységes a szabályozás, területenként tér el, és többszintű.

Azok, akik olyan területen élnek, ahol az első szintnek megfelelő szabályok vannak érvényben, szabadabban bulizhatnak szilveszter este, ugyanis hat főig keveredhetnek más háztartásokkal szabadban és beltérben is. Sőt az éttermek és kocsmák is nyitva tarthatnak este 11-ig. Az is megengedett, hogy az éjszakát az emberek ne a saját otthonukban töltsék, és a hotelek is nyitva tarthatnak.

A második szint szigorúbb: beltérben nem keveredhetnek különböző háztartások, maximum a szabadban (például a ház kertjében) találkozhatnak összesen hatan. Az éttermek és kocsmák itt is nyitva tarthatnak azzal a megkötéssel, hogy csak ételt és mellé italt lehet rendelni, de beülni csak iszogatni nem lehet, és be is kell zárniuk este 11-kor.

A harmadik szint majdnem teljesen ugyanaz, mint a második, azt leszámítva, hogy az éttermeknek és bároknak zárva kell tartaniuk.

A negyedik, legszigorúbb szinten beltérben tilos bármilyen csoportosulás, keveredés háztartások között, és kültéren is maximum csak két különböző háztartásban élő ember találkozhat valamilyen közterületen, tehát nem a hátsó kertben. Az éjszakát pedig tilos a lakóhelyen kívül valaki másnál vagy egy hotelban tölteni. Az éttermek és kocsmák csak elvitelre adhatnak ételt.

Csehország

Éppen karácsony előtt szigorítottak a korlátozásokon, és Szilveszter idejére sem terveznek lazítani. Eszerint este 11 helyett, 9 órakor kezdődik a kijárási tilalom, és mindössze két ember találkozhat egy másik háztartással.

Lengyelország

A lengyelek szokatlan szigorúságot terveznek az év utolsó éjszakájára. Eszerint kijárási tilalom van este 7 és reggel 6 között, akit pedig azon kapnak, hogy ezt megszegi, az 110 eurós helyszíni bírságot fizet, de súlyosabb esetben a hatóságok bírósághoz is fordulhatnak, és akár 6600 euró büntetés is kiszabható. Egy házibuliba pedig maximum csak 5 ember hívható. Hotelben sem lehet bulizni, december 28. és január 17. között ezek is zárva tartanak, akárcsak a szórakozóhelyek, síközpontok, bevásárlóközpontok, éttermek, edzőtermek.

Olaszország

Olaszország hosszabb éjszakai kijárási tilalommal próbálja megakadályozni a szilveszteri bulizást, a szokásos este 10-től reggel 5-ig tartó kijárási tilalmat két órával meghosszabbítják, így reggel 7-től lehet újra elhagyni az otthonokat. Emellett meghatározott napokra piros riasztási szintet vezettek be, a piro napok közé tartozik Szilveszter este is. Ennek értelmében az olaszok napközben is csak akkor hagyhatják el házaikat, ha dolgozni mennek, vagy orvoshoz vagy sürgős dolog miatt szükséges. Emellett viszont engedélyezett, hogy napközben maximum két ember meglátogasson egy másik háztartásban élő családot, de ezt egy nap csak egyszer tehetik meg egy családdal. Az éttermek, kocsmák pedig egész nap zárva tartanak.

Spanyolország

Területenként eltérők a korlátozások, de a legtöbb helyen Magyarországhoz hasonlóan maximum tíz fő gyűlhet össze, és Szilveszter éjszaka hajnali fél kettőtől van kijárási tilalom. Az emberek a különböző régiók között is utazhatnak, de csak ha családtagjaikat, közeli ismerőseiket látogatják.

Ausztria

A karácsonyhoz képest szigorítottak Szilveszterre, ugyanis míg karácsonykor 10 ember is összegyűlhetett különböző háztartásokból, addig szilveszter már csak 6, és maximum két háztartásból. Ugyanakkor más országokkal ellentétben az éjszakai kijárási tilalmat feloldják Szilveszter éjszakára, így a szűkkörű összejöveteleknek nem kell este 8-ig befejeződniük.

Svédország

A lazább koronavírus-szabályokról híres Svédországban is csak maximum nyolc ember gyűlhet össze Szilveszter este, és csak családtagoknak vagy közeli barátok lehetnek. Cserébe viszont nincs kijárási tilalom, de a bárok és éttermek este 10 után nem adhatnak ki alkoholt.