Georgiában eldőlhet, mennyire lesz nehéz Joe Biden elnöksége

Minden idők legdrágább szenátorválasztása zajlik éppen Georgiában, ahol január 5-én dől csak el, melyik párt jelöltjei képviselhetik majd az államot az Egyesült Államok szenátusában. A novemberi, eredménytelenül zárult választás kampányával együtt a két szenátori versenyre a két párt együtt már több mint 931 millió dollárt költött. Bár Georgia éves GDP-je csaknem 540 milliárd dollár, ez az összeg már ahhoz mérten is érzékelhető.

Joe Biden „Szavazz!” feliratú maszkban kampányolt a georgiai pótválasztást megelőző délután Atlantában, a Center Parc Stadion melletti parkolóban. Fotó: JIM WATSON/AFP

A kampányra költött pénz mennyisége jól jelzi, mennyire fontos ez a két szenátorválasztás. A novemberi elnökválasztással párhuzamosan lezajlott képviselőházi és szenátusi választások felemás eredményt hoztak a demokratáknak.

Miközben Joe Biden végső soron fölényes győzelmet aratott – bár Donald Trump éppen Georgiában próbálta rábeszélni a helyi, republikánus államigazgatást arra, hogy „találjanak” neki elég szavazatot az eredmény megfordításához –, a képviselőházban a demokraták helyeket vesztettek, a szenátusban pedig november első keddjén nem sikerült megszerezniük a többséget. Az akkor kialakult állás szerint a republikánusoknak 50, a demokratáknak 48 szenátoruk van a Szenátusban, vagyis Georgiában dőlhet el, hogy Joe Biden a törvényhozás mindkét házának támogatását élvezheti-e elnöksége két évében, vagy társbérletre kényszerül. Ha csak az egyik georgiai választást a republikánus jelölt nyeri, akkor Biden már elnöksége első két évében folyamatos kompromisszumokra kényszerülhet annak érdekében, hogy valamit megvalósíthasson törvényalkotási programjából. Amennyiben a demokratáknak sikerülne a bravúr, és az elnökválasztás után a szenátusi választáson is át tudnák fordítani az elmúlt évtizedekben elég stabilan republikánus államot, akkor a létező legminimálisabb többségben lehetnek a szenátusban.

Döntetlen állásnál a szenátus elnöki tisztét betöltő alelnök, vagyis ez esetben a demokrata Kamala Harris szavazata a döntő. Ez sem ideális helyzet: a demokrata párt elég megosztott, komoly harcok folynak a háttérben a mérsékelt és a progresszív politikusok között. Vagyis Biden ugyanúgy kompromisszumokra kényszerülhet, de legalább a saját pártján belül, és nem az ellenzékkel. De azt elérni, hogy mind az ötven demokrata szenátor rendre együtt szavazzon, komoly politikai manőverezést igényel.

Jon Ossoff (b) és Raphael Warnock (j), a két demokrata szenátorjelölt a párt utolsó nagy kampányrendezvényén Atlantában, a választás előestéjén. Fotó: JIM WATSON/AFP

Ez utóbbi lehetőséggel azért foglalkoztam bővebben, mert a közvélemény-kutatások aktuális állása alapján nagyobb esély van a két demokrata kihívó, mint a két republikánus inkumbens győzelmére. Persze a közvélemény-kutatók az idei választáson se szerepeltek túl jól, de momentán Georgiában meglepően pontosak voltak elnökválasztási előrejelzéseik. Az 538 összesítése alapján a közvélemény-kutatások átlagában a demokrata Jon Ossoff 1,8 százalékponttal vezet a regnáló republikánus szenátorral, David Perdue-val szemben. A másik versenyben a demokrata lelkész, Raphael Warnock átlagban 2,1 százalékponttal vezet a republikánus Kelly Loefflerrel szemben. Vagyis mindkét verseny állása hibahatáron belüli, statisztikai értelemben döntetlen. De a trendek a demokratáknak kedveznek, a kampány hajrájában mindkét demokrata jelölt növelni tudta előnyét.

Persze még a legfrissebb közvélemény-kutatások sem tudták mérni a kampányhajrá hatásait, pedig most elég megrázó dolgok is történtek. Egy nappal a választás előtt került nyilvánosságra a felvétel arról a telefonbeszélgetésről, amin Donald Trump elnök egy órán át győzködte Georgia legfőbb választási tisztviselőjét (secretary of state), az amúgy republikánus Brad Raffenspergert arról, hogy „nem veszíthetem el Georgiát”, ezért Raffensperger „találjon” 11780 szavazatot neki. (Ennyivel veszített Joe Bidennel szemben.) Raffensperger nem engedett a nyomásnak, közölte az elnökkel, hogy Trump téves adatokból dolgozik.

Donald Trump a georgia Daltonban tartot nagygyűlésén. Fotó: Peter Zay/Anadolu Agency via AFP

Trump a nagy felháborodás ellenére hétfő este észak-georgiai kampánygyűlésén tovább hangoztatta alaptalan, részletesen cáfolt, hamis vádjait a választás elcsalásáról, amivel komoly riadalmat keltett a georgiai republikánus vezetésben is. A pártvezetők tartanak attól, hogy a választási rendszerbe vetett hit megingatásával Trump csak a republikánus szavazókat tántoríthatja el a részvételtől, megkönnyítve ezzel a demokraták győzelmét.