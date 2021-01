A kormány megállapodott az egyik kínai vakcinagyártóval

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy jó eséllyel hamarosan Kínából is érkezhet vakcina, mivel már megállapodtak a Sinopharmmal. A miniszter szerint a szállítás megkezdése azon múlik, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) milyen gyorsan engedélyezi az oltóanyagot. Azt azonban nem árulta el, hogy mekkora mennyiség érkezhet onnan.

A Sinopharm vakcináját még december végén engedélyezték Kínában, ez volt az első, amit bevetettek az országban, az előzetes adatok szerint 79,34 százalékos hatékonyságú. A vakcina hasonlóan a másik kínai fejlesztéshez, a Sinovachoz, inkativált vírusból áll.

Gulyás azt mondta, hogy eddig 96 100 embert oltottak be Magyarországon. Szerinte ez azért csak ennyi, mert lassan kapjuk a készleteket az uniós szállítmányokból, heti 100 ezer van, amit onnan kapnak. Pedig a miniszter szerint akár napi félmillió embert is be tudnának oltani, ha lenne elég vakcina.