Kézsérülés miatt abbahagyja a profi CoD-ozást Thomas 'ZooMaa' Paparatto

A 25 éves Call of Duty-játékos, Thomas 'ZooMaa' Paparatto bejelentette, hogy abbahagyja a profi esportot, mert a csukló- és hüvelykujjsérülése miatt már nem tud úgy versenyezni, mint régen. Azt írta, hogy a kezét meg is kellett műteni, és mentálisan is megterhelő folyamat volt, amíg felépült.

Thomas 'ZooMaa' Paparatto Fotó: Hannah Foslien/AFP

hozzátette, hogy már nem tudna ugyanaz a ZooMaa lenni a játékban, aki mindenki megismert és szeretett, és nem lenne fair sem magával, sem a csapattársaival szemben, ha újra keresztül kellene mennie ezen a folyamaton, és talán még a keze is újra megsérülne. (BBC)