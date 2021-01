Harry Potter-sorozatot gyárthat az HBO Max

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A Hollywood Reporter értesülései szerint a WarnerMedia tulajdonában lévő streamszolgáltató, a HBO Max producerei előrehaladott tárgyalásokat folyatnak egy élőszereplős Harry Potter-sorozat gyártásáról.

A lapnak nyilatkozó források szerint jelenleg lehetséges írókkal egyeztetnek a producerek, és egyelőre ötleteket gyűjtenek össze, szóval a gyártás csak a korai szakaszában jár. A CNBC a hírrel kapcsolatban kereste a Warner és a HBO képviselőit, de egyelőre nem kaptak válaszokat.

A JK Rowling által megálmodott Harry Potter könyvsorozat az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb sikere lett, a könyvekből pedig 10 nagyon sikeres film is készült, és a Harry Potter-licenc az egyik legértékesebb elem a Warner Bros. tulajdonában, így nem meglepő, hogy még kezdeni akarnak vele valamit.

Ugyanakkor a CNBC szerint lehetnek még akadályok: egyrészt még mindig Rowling mondhatja ki a végső szót bármiféle felhasználással kapcsolatban, ráadásul a lap szerint gondot jelenthet az is, hogy még a Harry Potter-rajongók között is akadtak, akik felháborodtak J.K. Rowling transzfóbnak bélyegzett nyilatkozatain.

De ennél is komolyabb gond, hogy a Warner 2016-ban az NBC-nek értékesítette az összes Harry Potter-tartalmak összes amerikai sugárzásának jogát, és ez a megállapodás csak 2025-ben jár majd le, úgyhogy az még külön tárgyalások kérdése lehet, ha már 2025 előtt bemutatnák a sorozatot.

Az HBO Max-ot hatalmas lendülettel tolták rá az amerikai streampiacra, a cél egyértelműen a Netflix és a többi hasonló szolgáltató uralmának megtörése lehet. A HBO Max-on látható a Jóbarátok, a Szex és New York vagy a Trónok harca is, és nemrég jelentették be, hogy a Szex és New York is folytatást kap, ahogy a Trónok harcához is többféle előzménysorozat készül.