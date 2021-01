A Szegedi Tudományegyetemen kancellárja már tényként beszélt a modellváltásról a közmédiának

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Egy hete még arról számoltunk be, hogy bár a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) vezetése zárt ajtók mögött már nekilátott az elvileg önkéntes alapítványi modellváltás előkészítésének, de a szenátus több tagja egyelőre garanciákat kért, nehogy a kormány náluk is önhatalmúlag kinevezett kuratóriumi tagokat ültessen a nyakukba. Múlt kedden Rovó László rektor még arról beszélt, hogy még nincs döntés, és az intézmény csak akkor dönt az átalakulás mellett, ha garanciákat kap arra, hogy a függetlensége megmarad.