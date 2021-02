Rákapcsol a Pfizer, megjelentek a pénzért árult hamis tesztek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Aki valamiért megnézte az operatív törzs hétfői „tájékoztatóját”, az megnyugodhatott: Müller Cecília szerint „csökkenést mutatnak a járványügyi adatok bizonyos vonatkozásban, tehát azok az adatok, amik súlyosak számunkra, nem biztatóak, ezek mind csökkenő tendenciát mutatnak”. Az országos tiszti főorvos csökkenést lát az újonnan regisztrált fertőzöttek számában és az aktív eseteknél is. Azt is mondta, hogy „nyilvánvalóan a súlyos esetek száma is csökkenőben van, ez értelemszerűen adódik abból, hogy maga az újonnan felfedett pozitív esetek, fertőzöttek száma is az utóbbi héten, napról napra csökken”.



Aki nem nézte Müller Cecíliát, csak a járványadatokat, az mást is kiolvashat a számokból. Ha a lélegeztetőn lévőket tekintjük a Müller Cecília által említett súlyos esetnek, az ő számuk jó pár hetes csökkenés után éppen - ha minimálisan is, de - emelkedik már a 4. napja.

Az új fertőzöttek száma pedig kicsit komplikáltabb. Itt az kavar be, hogy hétvégén kevés tesztet végeznek, ezek eredményei pedig a hétfői és a keddi adatokban jelennek meg. Emiatt van egy állandó hullámzás, hét elején kevesebb regisztrált új fertőzött van, a hét második felében - amikor már a hétköznapokon elvégzett sokka több teszt pár nappal később megérkező eredményei látszódnak - emelkedik a számuk. Érdemes ezért úgy is nézni ezt az adatsort, ha nem csak az egymást követő napokat figyelünk (ami mindig elég drámai keddről szerdára), hanem a hétfőt például az előző hétfővel, a pénteket az előző péntekkel hasonlítjuk össze. Így viszont az látszik, hogy hatodik napja emelkedik az új fertőzöttek száma.

Lehetne arra is felhívni a figyelmet, hogy a múlt héten több fertőzöttet regisztráltak, mint egy héttel korábban. De közben az is igaz, hogy több tesztet is végeztek. Szóval nem egyszerű ez, drámai változás nincs, de azért érdemes lesz figyelni a napi fertőzöttszám alakulását a következő napokban, hetekben.

Müller Cecília bejelentette, hogy a Moderna még 18 ezer, hanem csak 11 ezer oltóanyagot szállított le vasárnap. Ezzel már az otthon élő időseket oltják a héten a háziorvosok. A Pfizer ezen a héten az elmúlt hetekhez képest több, 85 ezer adag vakcinát küld majd. Ez vélhetően úgy értendő, hogy 42 500 embernek elég, merthogy két körben kell beadni, bár már itthon is hozzányúltak a második körre félretett tartalékhoz, hogy még több embert tudjanak beoltani.

Mindenesetre a rendszeren lenne mit javítani, a 84 éves névrokona helyett egy 20 éves fiút hívtak be az oltásra, mert a rendszer csak az e-mailcímet figyeli, a TAJ-számot nem.

Jó hír, hogy miközben a magyar kormánypropaganda egyre harsányabban brüsszelezik, már az operatív törzs napi jelentését és a tévében közvetített „tájékoztatóját”, de akár az oltásra regisztráltaknak küldött válaszleveleket is erre használva fel, a Pfizer-BioNTech bejelentette, hogy a második negyedévben 75 millióval több adag oltóanyagot szállít az EU-nak, és az AstraZeneca is 9 millióval több oltóanyagot hoz, mint amennyit eredetileg ígértek. Akit alaposabban érdekel a nagy közös EU-s vakcinabeszerzés, annak Magyari Péter cikkét ajánlom.

(Mindenkinek meg van a maga baja: Los Angelesben oltásellenesek és járványtagadók miatt kellett lezárni egy oltóközpontként működő stadiont.)

Hollandiában összeségében csökken a regisztrált új fertőzöttek száma, de az új covid-betegeknek már a felénél a brit mutációt mutatták ki. A brit mutáció nálunk is megjelent már pár hete, de a vírus brazil és a dél-afrikai variánsát a magyar mintákban még nem mutatták ki Müller Cecília mai tájékoztatása szerint.



Ennek ellenére talán nem a legjobb ötlet, hogy a magyar kajak-kenu válogatott éppen Dél-Afrikába megy edzőtáborozni. Most kapták meg az oltást - beoltják a többi olimpikont és a magyar válogatott tagjait is a Moderna vakcinájával -, bár egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen hatékonyságú a vakcina a dél-afrikai mutáció ellen.

És ha már az oltási sor elejére engedett sportolóknál tartunk: kiderült, hogy a Nemzet Színészei vagy a Kossuth-díjasok nem kapnak soron kívül védőoltást.

Mindez nem a parlament rendkívüli ülésén derült ki, amit a járványhelyzet miatt hívott össze az ellenzék, arra ugyanis a kormánypárti képviselők nem mentek el. Így aztán az ellenzéki képviselők egymás között vitatták meg, hogy állításuk szerint a gazdaságvédelemre szánt pénzek 76 százaléka a Fidesz holdudvarához ment. Közben a Momentum nyitási tervet dolgozott ki.



Nemcsak a Parlamentben voltak kevesen, hanem a vasárnap után hétfőn újra összehívott tüntetésen is a Hősök terén, ahol vendéglátóhelyek megnyitását követelték pár százan. Közben lázadó éttermek - a kormány súlyos új szankcióitól tartva - mégsem tartottak gerillanyitvatartást.

A vendéglátósok nem csak itthon sürgetik a nyitást. Bécsben szintén volt - a budapestinél nagyobb - tüntetés még vasárnap. Az osztrákoknál elkezdtek gondolkodni a mienknél sokkal szigorúbb korlátozások lazításán, de nagyon óvatosak. Kurz kancellár a fertőzések újbóli emelkedésétől tart, az ellenzéki szociáldemokrata vezető, Rendi-Wagner szintén óvatosságra intett, szerinte ha az iskolák megnyitásán túli lazításokat vezetnek be, négy-hat héten belül jöhet egy harmadik hullám. Franciaországban közben bejelentették, hogy azok az éttermek, ahol vendégekben helyben szolgálnak ki, egy hónapra elbukják az államtól kárenyhítésre kapott támogatást. Horvátországban is elmaradt a már tervezett gerillanyitvatartás, de szerdára tüntetéseket szerveznek a vendéglátósok.

Olaszországban viszont újra nyitottak a bárok, a presszók és az éttermek teraszai, de csak este hatig. A helyiek örülnek, de az étteremtulajdonosok egy része egyelőre nem nyitott ki, mert turisták nélkül nem éri meg. (Közben az európai rendőrség, az Europol jelentése szerint számos repülőtéren egyre több hamis tesztre bukkantak, és olyan hálózatokat számoltak fel, amelyek 300 euróért állítottak ki hamis teszteket.)

Európában továbbra is Portugáliában a legdrámaibb a helyzet. A lakosságszámban a Magyarországhoz hasonló nagyságú országban januárban naponta átlagosan 180-an vesztették életüket (itthon 90-en), az egészségügy a teljesítőképessége határán billeg.

(Az összefoglalóhoz az MTI híreit is használtuk.)