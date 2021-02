Médiacéget alapított az ATV vezérigazgatója

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Németh Sándor Szilárd, az ATV általános vezérigazgatója még 2020 végén alapított új céget. A cégnyilvántartás szerint a Németh Média Kft.-t reklámügynöki tevékenységre hozták létre, írja az mfor.hu.

Németh S. Szilárdnak, aki egyben a Spirit FM-et működtető egyesület elnöke is, ezen túl van közös cége az apjával, Németh Sándorral, az ATV mögött álló Hit Gyülekezete alapítójával és vezető lelkészével is.

Németh S. Szilárd az mfor.hu-nak azt mondta, „a Németh Média Kft.-ben az ATV-n túli és az ATV utáni életét szeretné fokozatosan felépíteni”. Ehhez hozzátette, hogy hosszútávú tervei között szerepel bármelyik olyan tevékenység végzése, amely a céges dokumentumokban látható. A tevékenységi körök közt a reklámügynökség mellett szerepel a napilapkiadás, televízióműsor-gyártás, világháló-portál szolgáltatás, továbbá az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, valamint a fényképészetet és konferenciaszervezés.

A Németh Média Kft.-t egyébként ugyanarra a címre (Kőrösi Csoma Sándor út 31.) jegyezték be, ahová bejegyezték a többi, az ATV működésében részt vevő vállalkozást is, de itt működnek a tévé stúdiói is.